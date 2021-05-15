برنامج “المليون سكن”… خطى متسارعة

القطاع يعرف ديناميكية للقضاء على الأزمة نهائيا

تسليم 3 آلاف وحدة وبدء إنجاز 2700 وحدة ببجاية

الوزير بلعريبي: سنواصل تسليم المفاتيح للمستفيدين

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على تسليم مفاتيح 3016 مسكن من صيغة عدل بواد غير بولاية بجاية، فيما كانت قد عرفت العاصمة عملية توزيع كبرى عشية عيد الفطر لحصة تجاوزت 5 آلاف سكن من مختلف الصيغ، هذا الموعد الذي شكل فرصة لتقديم القطاع عرضا مطمئنا بلغة الأرقام، يؤكد أن التزام الدولة في ملف السكن مازال قائما، كما أن مشاريع المكتتبين في الطريق الصحيح.

وأكد بلعريبي خلال الزيارة التي قادته إلى الولاية، السبت، على مواصلة تسليم المفاتيح لباقي المستفيدين، وذلك بعد أن كان قد وضع الوزير، حجر الأساس لإنجاز 2798 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بسيدي بودراهم، وبوضع حجر أساس هذا المشروع تكون كل مشاريع عدل ببجاية قد انطلقت.

ويشهد قطاع السكن، منذ تنصيب الوزير الشاب محمد طارق بلعريبي، “ديناميكية” غير مسبوقة، حيث تسارعت وتيرة الإنجاز وتسليم السكنات في مختلف الصيغ، ويبدو أن قرب الرجل من القطاع على اعتباره أحد أبنائه العارفين لخباياه مكنه من فك شفرة كيفيات تحريك القطاع بعد ركود نسبي بسبب جائحة كورونا التي فرضت منطقها حتى على ورشات إنجاز السكن.

عملية توزيع السكنات الجاهزة، كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي، أين أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، على توزيع 5 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بالعاصمة.

وخلال العملية، استمع مسؤول الجهاز التنفيذي إلى عرض بلغة الأرقام، عن واقع السكن، طمأن من خلاله المكتتبين، تطرق العرض إلى إحصاء توزيع 234 ألف وحدة سكنية عبر الوطن منذ بداية سنة 2020، استفاد منها قرابة مليون و150 ألف جزائري، مؤكدا أن هذه الإنجازات “تعد واجبا وطنيا ومبدأ من مبادئ الدستور الجزائري”.

وقال جراد إن “عمليات التوزيع تعد مواقف مشرفة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي وعد في برنامجه أن السكن أساس العدالة الاجتماعية في بلادنا التي تأسست عليها الدولة الجزائرية منذ بيان أول نوفمبر 1954″، ولفت جراد، إلى إطلاق مشاريع لإنجاز 160 ألف سكن منذ العام الماضي، دون أن يمنعه ذلك من القول بوجود تأخر كبير وتراكمات تعمل الحكومة على إزالتها للتخفيف من معاناة المواطنين تنفيذا لوعود رئيس الجمهورية، الموثقة من خلال برنامجه وتدخلاته خلال هذه الفترة.

وتم منذ بداية 2020 وإلى غاية 31 مارس 2021، تسجيل برنامج قوامه مليون و20 ألف وحدة سكنية، منها 218.801 وحدة في إطار البرامج المسجلة الجديدة و667.772 وحدة في طور الإنجاز و199.753 سكنات منتهية الأشغال و371.721 لم تنطلق بها الأشغال بعد و231.577 برامج مسلمة.

وبلغت نسبة السكنات التي انتهت بها الأشغال أو لاتزال في طور الإنجاز 70 بالمئة من البرنامج الوطني للسكن الحالي والرامي لإنجاز أكثر من 1,2 مليون وحدة.