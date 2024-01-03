برنامج اليوم الثالث من تربص “الخضر” في طوغو

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته في العاصمة الطوغولية لومي، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويستهل “الخضر” برنامج اليوم الثالث من التحضيرات، بحصة فيديو في حدود الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا.

وبرمجت حصة تدريبية في القاعة بداية من الرابعة وربع عصر، على أن يلتقي اللاعبون بوسائل الإعلام بعدها في منطقة مختلطة في حدود الساعة الخامسة مساء.

وتنطلق الحصة التدريبية في حدود الساعة الخامسة ونصف مساء، حيث سيواصل الناخب الوطني تطبيق البرنامج المسطر الخاص بالتربص.