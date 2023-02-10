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برنامج بيغاوسوس: لجنة في البرلمان الأوروبي تفتح ملف المغرب (فيديو)

الشروق أونلاين
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برنامج بيغاوسوس: لجنة في البرلمان الأوروبي تفتح ملف المغرب (فيديو)
أرشيف
البرلمان الأوروبي

فتحت اللجنة المكلّفة بقضية التجسّس عبر برنامج بيغاسوس في البرلمان الأوروبي، الخميس ملف استعمال النظام المغربي لهذه البرمجية في التجسس على مسؤولين في الخارج ومعارضين وصحفيين ونشطاء صحراويين.

واستضافت اللجنة الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر التي سبق وأن اتهمت السلطات المغربية باستعمال برنامج بيغاسوس للتجسس على هاتفها.

وظلت الرباط، في منأى عن أشغال لجنة بيغاسوس، ضمن جدول أعمال اجتماع بالبرلمان الأوروبي.

ووجهت اللجنة خبراء لمناقشة القضية في اجتماعها. وهذا باقتراح من حزب الخضر.

وكشف تقرير لجنة التحقيق حول استخدام بيغاسوس التابعة للبرلمان الأوروبي، تورط المغرب باعتباره أحد الفاعلين الرئيسيين في استخدام برامج التجسس ضد عدة مسؤولين أوروبيين خاصة بإسبانيا وكذا مبعوث الإتحاد إلى الساحل الإفريقي رومانو برودي.

وحسب الوثيقة، تؤكد معدة التقرير الهولندية صوفي إن فيلد، وجود احتمال لاستخدام السلطات المغربية برامج التجسس مثل بيغاسوس ضد إيطاليا وفرنسا وإسبانيا أيضًا. ويغطي التقرير حالات استخدام “برامج التجسس” في دول أوروبية مختلفة.

ويشير التقرير، الذي لا يزال يخضع للعديد من التعديلات في لجنة التحقيق قبل التصويت عليه في جلسة عامة، إلى قيام السلطات المغربية بالتجسس على الحكومة الإسبانية.

وأوضح أنه في جويلية 2021 تم الكشف عن مشروع بيغاسوس، والذي أظهر عددًا كبيرًا من الأهداف في إسبانيا. ومع ذلك، يبدو أنهم استُهدفوا من قبل جهات فاعلة مختلفة ولأسباب مختلفة.

وجاءت الخطوة تحت تأثير فضيحة الفساد التي تورّط فيها المغرب مع نواب في البرلمان الأوروبي، حيث صادق النواب الأوروبيون هذا الشهر، وللمرة الأولى منذ ربع قرن، على قرار ينتقد وضعية حقوق الإنسان في المغرب.

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