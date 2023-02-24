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رياضة

برنامج تأهيلي لبودبوز

الشروق أونلاين
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برنامج تأهيلي لبودبوز

أعلن النادي الأهلي السعودي، عن إصابة الدولي الجزائري رياض بودبوز، في قدمه اليسرى من دون الكشف عن مدة علاجه وعودته إلى التدريبات الجماعية.

وأوضح النادي الغربي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن الفحوصات التي أجريت لبودبوز أظهرت إصابته بكدمة قوية في قدمه اليسرى، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة اللاعب من وجود شروخ أو كسور في القدم.

وأشار النادي إلى أن اللاعب الجزائري سيخضع إلى برنامج علاجي، وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، بإشراف الجهاز الطبي في النادي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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