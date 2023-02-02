برنامج تحضيرات “الخضر” لمواجهة السنغال في نهائي الشان

يواصل المنتخب الوطني للمحليين تحضيراته لمواجهة السنغال، في نهائي شان الجزائر، المرتقب سهرة السبت بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

واستأنف أشبال المدرب مجيد بوقرة أمسية الأربعاء تحضيراتهم بالمركز التقني بسيدي موسى، بمعنويات عالية عقب الفوز على النيجر في نصف النهائي بخماسية نظيفة.

وركز المدرب مجيد بوقرة، في أول حصة تحضيرية لمباراة السنغال، على الاسترجاع بالنسبة للعناصر التي شاركت أمام النيجر، فيما تدرب باقي اللاعبين بصفة عادية، كما برمجت في السهرة حصة فيديو، لمعاينة منتخب السنغال.

ويشرع “الخضر” بداية من الحصة التدريبية المبرمجة أمسية الخميس، بداية من الساعة السادسة، في التحضيرات الجدية، وتطبيق الطريقة التي سيتم الاعتماد عليها في النهائي.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب المحلي، قبل الحصة التدريبية، حصة فيديو، للوقوف على بعض النقاط التي دونها في مباراة النيجر، بالإضافة إلى معاينة المنتخب السنغالي.

وتم برمجة منطقة مختلطة بين اللاعبين ووسائل الإعلام، قبل بداية الحصة التدريبية.

وسينشك المدرب مجيد بوقرة صبيحة الجمعة بداية من الساعة الحادية عشر، ندوة صحفية في ملعب نيلسون مانديلا، وسيكون بوقرة مرفوقا، بالمهاجم سفيان بايزيد.

ويخوض رفقاء أيمن محيوص، أمسية الجمعة آخر حصة تدريبية لهم، تحسبا لمواجهة السنغال، في نهائي الشان سهرة السبت، بملعب نيلسون مانديلا.

وسيقوم بوقرة في الحصة الأخيرة، بوضع آخر الروتوشات، على التشكيلة الأساسية التي يدخل بها المباراة النهائية.