برنامج تحضيرات منتخب كرة اليد للبطولة الإفريقية

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة اليد عن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني، للبطولة الإفريقية 2024.

وتحتضن مصر البطولة الإفريقية لِكرة اليد، ما بين الـ 17 والـ 27 من جانفي المقبل، حيث يلعب “الخضر في فوج ثالث إلى جانب فرق المغرب وليبيا والغابون. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف للدور ربع النّهائي.

وسيُجري لاعبو المدرب الوطني الجديد فاروق دهيلي تربّصا بِالجزائر، ينطلق الأحد المقبل وينتهي الخميس القادم. وبعدها يُقيمون معسكرا إعداديا بِقطر، يبدأ الجمعة المقبلة وينتهي في الخامس من جانفي المقبل، وتتخلّله ثلاث مقابلات ودّية. ثم يعودون إلى أرض الوطن، ويُجرون تربّصا قصيرا ما بين الـ 7 والـ 9 من جانفي القادم. وبعدها يُسافرون إلى تونس لِإقامة معسكر إعدادي هناك، ما بين الـ 10 والـ 15 من الشهر ذاته، تتخلّله مقابلتان ودّيتان. وعقب ذلك، يشدّ زملاء مسعود بركوس الرّحال جوّا نحو مصر مسرح البطولة الإفريقية.

وتُظهر اللائحة المدرجة أدناه، قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب الوطني فاروق دهيلي.