كشفت السفارة الأمريكية عن برنامج تدريبي جديد في الولايات المتحدة لفائدة فئة معينة من الطلبة الجامعيين.

وأوضحت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أن البرنامج يخص الطلبة الجامعيين المولودين بين 26 جولية 1998 و28 جوان 2003.

وأشارت إلى أن برنامج القادة الطلاب وهو برنامج تدريبي لمدة أربعة أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية سيقام في صيف 2023 في أربع جامعات أمريكية.

والبرنامج مفتوح للطلبة من مستوى الليسانس أو الدراسات العليا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يوضح المصدر ذاته.

وسيكون آخر أجل للتسجيل حسب ما أعلنت عنه السفارة الأمريكية في 19 ديسمبر 2022.

التسجيل عبر الرابط التالي:https://mepi.state.gov/leadership/student-leaders-program

السفاره الأمريكية تعلن عن عرض تكوين لأساتذة الإنجليزية

وفي 5 أكتوبر 2022، كشفت السفارة الأمريكية بالجزائر عن دورة جديدة تقدمها إحدى جامعاتها لتمكين المعلمين من التعرف على نظريات وكيفيات التدريس باللغة الإنجليزية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أوضحت السفارة أن “اللغة الإنجليزية كوسيلة للتعليم” هي دورة تقدمها جامعة أوهايو اونلاين لتمكن المعلمين من التعرف على نظريات وكيفيات تدريس المحتوى المتخصص باللغة الإنجليزية.

ونوهت السفارة إلى أنه سيتم التعرف من خلال هذه الدورة على التحديات التي يواجهها الأساتذة والطلاب خلال هذا النوع من الدروس، إلى جانب تلقين استراتيجيات لمساعدة الطلاب على تعلم محتوى الدورة وتحسين وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية في نفس الوقت.

كما اعتبر سفارة الولايات المتحدة بالجزائر أن الدورة ستمكن المعلمين كذلك من اكتساب الثقة في التدريس باللغة الإنجليزية ويصبحوا أكثر تمكنا من استخدام طرق التدريس التفاعلية التي تركز على تعلم الطلاب.

ودعت السفارة المعنيين الراغبين بمعرفة المزيد إلى زيارة الرابط التالي: https://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/

سفيرة الولايات المتحدة: 200 منحة سنوية للطلبة الجزائريين

وفي 13 ماي 2022، أعلنت السفيرة الأمريكية اليزابيث مور أوبين عن استفادة 200 طالب جزائري سنويا من منح ممولة بالكامل وهذا في إطار برامج التبادل الثقافي والتعليمي.

وأوضحت السفيرة خلال زيارتها للجناح الأمريكي بجامعة قسنطينة أن السفارة تقدم 30 برنامجا للتبادل الثقافي والتعليمي يتم من خلاله إرسال 200 طالب جزائري سنويا إلى الولايات المتحدة.

وحسب بيان للسفارة يتم تقديم برامج التبادل التعليمي والثقافي لكل من الطلاب والمهنيين. وهي تتراوح من برامج الزيارة القصيرة التي لا تتجاوز أسبوعًا إلى الدراسات العليا طويلة الأمد.

السفارة الأمريكية بالجزائر تعلن عن عرض تكويني للأساتذة

وفي شهر جانفي 2022، أعلنت السفارة الأمريكية عن تقديمها لمنحة ممولة بالكامل ضمن برنامج “فولبرايت” لفائدة الأستاذة في الطور المتوسط والثانوي.

وأكدت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن برنامج فولبرايت للتفوق في التدريس والإنجاز يقدم منحة ممولة بالكامل للدراسة لمدة ستة أسابيع في الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه يجب على مقدمي الطلبات أن يكونوا معلمين بدوام كامل في مدارس حكومية أو خاصة في الطور المتوسط أو الثانوي.

ومن بين الشروط كذلك أن يحوز الأساتذة على خمس سنوات أو أكثر من الخبرة في الفصول الدراسية في المواد التالية: اللغة الإنجليزية، تعليم الإنجليزية كلغة أجنبية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم، أو تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن انتهاء تقديم الطلبات سيكون يوم 20 مارس.

السفارة الأمريكية توظف مساعدا إداريا بهذا الراتب

وفي 2 ديسمبر 2021، أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر بحثها عن مساعد إداري في وحدتها الصحية، براتب سنوي يقدر بـ أزيد من 188 مليون سنيم، أي ما يعادل 15 مليون سنتيم شهريا.

وحسب السفارة فإن متطلبات الوظيفة تتضمن عامين من الخبرة الإدارية، المستوى 3 في اللغة الإنجليزية و4 في اللغة الفرنسية.

كما أوضحت أنه من المستحسن أن يلم طالب العمل بالمصطلحات الطبية وأن يعرف المرافق الطبية المحلية والأطباء وأطباء الأسنان. بالإضافة إلى أن يكون المتقدمون قد أكملوا المرحلة الثانوية (البكالوريا).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الراتب السنوي يقدر بـ 1،887،642 دينار جزائري. وآخر موعد للتقديم هو 14 ديسمبر.

السفارة الأمريكية تعلن عن منحة تكوين لفائدة الأساتذة

وفي 30 نوفمبر 2021، أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، عن منحة تكوين لأكثر من شهر لفائدة أستاذة التعليم المتوسط وكذا مديري المؤسسات التعليمية، تخصص للاطلاع على نظام التعليم الأمريكي.

بيان السفارة الأمريكية

هل أنت أستاذ في طور التعليم المتوسط أو الثانوي أو مدير يود تعلم المزيد حول نظام التعليم الأمريكي؟ تفتخر سفارة الولايات المتحدة بتقديم منحة كاملة في إطار برنامج سوزي لأساتذة ومديري الطور المتوسط تتمثل في برنامج أكاديمي في الدراسات العليا لمدة 5 أسابيع سيبدأ في أواخر شهر ماي أو بداية شهر جوان 2022.

نرحب بالأساتذة والمديرين ومدربي المعلمين ومطوري المناهج الدراسية ومؤلفي الكتب المدرسية ومسؤولي وزارة التعليم للتسجيل.

يجب على مقدمي الطلب أن يتقنوا اللغة الإنجليزية وأن يكونوا في منتصف حياتهم المهنية.

السفارة الأمريكية: منحة ممولة بالكامل في إحدى جامعاتنا لهذه الفئة

وقبل أيام كشفت السفارة الأمريكية بالجزائر عن انطلاق التسجيلات ببرنامج أكاديمي خاص بالطلاب من أجل الحصول على منحة ممولة بالكامل في إحدى جامعات الولايات المتحدة.

وأوضحت الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن برنامج “سوزي” يخص الطلاب الرواد في القيادة والتنمية الاقتصادية، حيث يمكنهم من نيل منحة ممولة بالكامل لقضاء أكثر من 5 أسابيع خلال الصيف المقبل من خلال برنامج أكاديمي مكثف في إحدى جامعات الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة إلى الشروط الواجب توفرها في المشاركين منها أن يتراوح سنهم من 18 إلى 25 سنة، ولا يزالون في طور الليسانس وليس في السنة الأخيرة، وكذا أن يظهر المترشح مهارات القيادة والاهتمام بالولايات المتحدة بالإضافة إلى اتقان اللغة الإنجليزية.

انطلاق التسجيلات في برنامج تدريبي لهذه الفئة

وفي 5 نوفمبر 2021، أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر عن انطلاق التسجيلات في البرنامج التدريبي “القادة الطلاب”، والذي سيكون في عدد من الجامعات الأمريكية.

وأوضحت السفارة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن هذا البرنامج يخص الطلبة الجامعيين المتميزين والمولودين بين 28 جولية 1998 و29 جوان 2002.

وأشارت إلى أن برنامج القادة الطلاب هو برنامج تدريبي لمدة خمسة أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2022 في أربع جامعات أمريكية.

وأضافت أنه سيكون مفتوح لحوالي 64 طالباً في مستوى الليسانس أو الدراسات العليا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحددت السفارة الموعد النهائي لقبول الطلبات في 13 ديسمبر 2021. كما دعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي https://mepi.state.gov/leadership/student-leaders-program/

السفارة الأمريكية تعلن انطلاق التسجيلات في برنامج هجرة التنوع

وفي 7 أكتوبر 2021، أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر عن انطلاق التسجيلات الخاصة ببرنامج تأشيرات التنوع “دي في 2023” من أجل الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأكدت السفارة في بيان لها مرفوق بفيديو مصور أن التسجيلات في برنامج هجرة التنوع قد انطلقت وستستمر إلى غاية 9 نوفمبر القادم.

وأوضح الفيديو أن هذا البرنامج يتيح فرصة إجراء مقابلة للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة، ليتم الإعلان عن النتيجة في شهر ماي القادم.

وعن شروط المشاركة، أشار المصدر ذاته أنه يجب أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الباكالوريا، وفي حالات نادرة جدا يمكن لمقدمي الطلب الحائزين على خبرة وكفاءة عالية في العمل التسجيل في البرنامج.

كما نوهت السفارة إلى الحالات التي يتم فيها رفض الطلب منها التسجيل لأكثر من مرة في البرنامج، أو تقديم معلومات خاطئة وغيرها.

للاطلاع على التفاصيل بخصوص عملية التسجيل في البرنامج. https://dvprogram.state.gov/

السفارة الأمريكية بالجزائر: فتح آلاف المناصب بجامعات أمريكية أمام الطلاب الجدد

كشفت السفارة الأمريكية في الجزائر عن فتح آلاف المناصب بجامعات ولاية مينيسوتا، أمام الطلاب الجدد الراغبين في الدراسة،

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بتاريخ 2 أكتوبر، إعلانا تحت عنوان: “ولاية مينيسوتا ترحب بكم”!

وأوضحت السفارة: “يلتحق حوالي 15000 من الطلاب الدوليين والأجانب بمؤسسات ما بعد الثانوية في مينيسوتا من كل عام. اختبر الفصول الأربعة من خلال الدراسة في ولاية مينيسوتا”.

كما قامت السفارة الأمريكية بنشر الموقع الرسمي من أجل التسجيل والحصول على معلومات أكثر وهو كالآتي: https://studyminnesota.us/