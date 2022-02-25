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رياضة
للرفع من جاهزيته البدنية تحسبا لإشراكه أساسيا

برنامج تدريبي خاص لسليماني في سبورتينغ ليشبونة

سمير حمزة
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برنامج تدريبي خاص لسليماني في سبورتينغ ليشبونة

يخضع الدولي الجزائري، إسلام سليماني، منذ عودته إلى نادي سبورتينغ ليشبونة البرتغالي إلى برنامج تدريبي خاص، تم وضعه من طرف الطاقم الفني للنادي، من أجل الرفع من جاهزيته البدنية، تحسبا لإشراكه أساسيا خلال المباريات القادمة، حسب ما كشفته صحيفة “إيبولا” البرتغالية.

ويتدرب الهداف التاريخي للمنتخب الوطني ضعف الحجم الساعي لبقية زملائه في الفريق، حيث يجري سليماني تمارين بدنية إضافية بعد نهاية كل حصة، وهذا بمعدل حصتين تدريبيتين تقريبا في اليوم.

وحسب ما نقلته “إيبولا” من تصريحات مدرب سبورتينغ، روبن أمورين، فإن الهدف من هذه الحصص الخاصة التي يجريها اللاعب السابق لنادي ليون الفرنسي، هي الرفع من جاهزيته البدنية وقدرته على لعب 90 دقيقة كاملة، وهذا تحضيرا لدخوله أساسيا مستقبلا، علما أن سليماني كان التحق بسبورتينغ خلال الميركاتو الشتوي الأخير وهو يعاني نقصا من الناحية البدنية بسبب عدم مشاركته بانتظام مع ليون الفرنسي.

واستنادا لتصريحات مدرب سبورتينغ، روبن أمورين، فإن الدولي الجزائري لم يكن يملك القدرة على إكمال المباريات واللعب بنفس النسق لأكثر من 20 دقيقة، وهو السبب وراء إقحامه بديلا في لقاءاته الأخيرة.

وستسمح هذه التحضيرات الخاصة التي يقوم بها سليماني باسترجاع إمكانياته كاملة، مع ناديه أولا ثم مع المنتخب الوطني، لاسيما مع اقتراب موعد المباراة الفاصلة أمام الكاميرون، نهاية شهر مارس المقبل.

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