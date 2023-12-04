-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أبو عبيدة : دمّر مجاهدو القسام 28 آلية صهيونية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
منوعات

برنامج تدريبي للطلبة الجزائريين في الولايات المتحدة الأمريكية

الشروق أونلاين
  • 150
  • 0
برنامج تدريبي للطلبة الجزائريين في الولايات المتحدة الأمريكية
ح.م

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، يوم الإثنين، عن فتح التسجيلات أمام الطلبة الجزائريين في برنامج القادة الطلاب بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وكشفت السفارة الأمريكية بالجزائر عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أن “برنامج القادة الطلاب هو برنامج تدريبي لمدة أربعة أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وسيقام برنامج القادة الطلاب في “صيف 2024، حيث تحتضنه أربع جامعات أمريكية”، حسب منشور السفارة الأمريكية لدى الجزائر.

وذكر المصدر ذاته أن “البرنامج مفتوح للطلاب من مستوى الليسانس أو الدراسات العليا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وسيكون “آخر أجل للتسجيل هو 18 ديسمبر 2023 عبر الرابط التالي: https://mepi.state.gov/leadership/student-leaders-program

مقالات ذات صلة
باحثون يعالجون قضايا السرد الذاتي في الأدب الجزائري

باحثون يعالجون قضايا السرد الذاتي في الأدب الجزائري

صانع المحتوى الجزائري خبيب كواس ضمن قائمة فوربس لثلاثين مبدعا وملهما

صانع المحتوى الجزائري خبيب كواس ضمن قائمة فوربس لثلاثين مبدعا وملهما

دراسة جديدة تكشف أمرا صادما بشأن المدمنين على الهواتف المحمولة!

دراسة جديدة تكشف أمرا صادما بشأن المدمنين على الهواتف المحمولة!

متحدث باسم جيش الاحتلال يقرّ بتفوق حماس في غزة

متحدث باسم جيش الاحتلال يقرّ بتفوق حماس في غزة

شباب “ستارت آب” يستفيدون من تكوينات ميدانية في الهند

شباب “ستارت آب” يستفيدون من تكوينات ميدانية في الهند

هؤلاء هم قادة حماس الذين يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لاغتيالهم!

هؤلاء هم قادة حماس الذين يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لاغتيالهم!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد