برنامج تدريبي للطلبة الجزائريين في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، يوم الإثنين، عن فتح التسجيلات أمام الطلبة الجزائريين في برنامج القادة الطلاب بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت السفارة الأمريكية بالجزائر عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أن “برنامج القادة الطلاب هو برنامج تدريبي لمدة أربعة أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وسيقام برنامج القادة الطلاب في “صيف 2024، حيث تحتضنه أربع جامعات أمريكية”، حسب منشور السفارة الأمريكية لدى الجزائر.

وذكر المصدر ذاته أن “البرنامج مفتوح للطلاب من مستوى الليسانس أو الدراسات العليا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وسيكون “آخر أجل للتسجيل هو 18 ديسمبر 2023 عبر الرابط التالي: https://mepi.state.gov/leadership/student-leaders-program