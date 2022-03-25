برنامج تدريب إسرائيلي للجيش المغربي وبوريطة يزور تل أبيب

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن توقيع مذكرة تفاهم تتعلق ببرنامج تدريب إسرائيلي للجيش المغربي، فيما كشفت الخارجية عن زيارة مرتقبة لبوريطة الأسبوع المقبل لتل أبيب.

وأشار الجيش في بيان له إلى أن التوقيع، جاء خلال زيارة كل من رئيس هيئة الإستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش، تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية آفي دافرين، وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات (لم يكشف هويته) إلى المغرب”.

وأضاف البيان: “خلال الاجتماعات استعرض الطرفان هيكلية قوات الأمن المغربية، والتحديات التي تواجهها، وبحثوا الروابط التاريخية والثقافية بينهما والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري”.

وتابع البيان: “استعرض تال كالمان هيكلية الجيش الإسرائيلي والتحديات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى المجالات التي اكتسب فيها الجيش خبرة عسكرية كبيرة، حيث بحث فرص التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل بالإضافة إلى المجالات العملياتية والاستخباراتية”.

وأشار بيان الجيش إلى أن الزيارة جيش الكيان الصهيوني الرسمية، هي الأولى إلى المغرب، وقد اختتمت الجمعة، دون أن يذكر متى بدأت.

ولم يصدر تعقيب من السلطات المغربية عن هذه الزيارة.

من جهته أعلن وزير خارجية الكيان الصهيوني، يائير لابيد، عن عقد مؤتمر وصفه بالإقليمي و “التاريخي” بمشاركة الولايات المتحدة، والإمارات، والمغرب، والبحرين الأسبوع المقبل.

وقال لابيد إن وزراء خارجية هذه الدول سيزورون إسرائيل للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية على مدار يومي الأحد والاثنين.

وكان منتجع شرم الشيخ المصري قد شهد قبل أيام قليلة اجتماعا ضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الاجتماع ناقش الملف الإيراني النووي، بينما قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن الاجتماع بحث موضوعات الأمن الغذائي والطاقة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

قطار التطبيع بين المغرب وتل أبيب يصل محطة الإعلام

ويوم 11 مارس 2022، وصل قطار التطبيع بين المغرب وتل أبيب إلى محطة الإعلام حيث حل وفد إعلامي متكون من 30 فردا بمدينة مراكش المغربية.

وذكرت صحيفة “الأحداث المغربية” أن الوفد الإعلامي قام بعدة خرجات في المدنية منها زيارة شملت حي “السلام” أو الملاح والمقبرة اليهودية، في المدينة.

وأضافت الصحيفة أن الوفد الإعلامي الإسرائيلي عقد لقاء مع مسؤولين في القطاع السياحي، وآخر مع أعضاء من المجلس البلدي، وذلك بحضور أعضاء من مجلس المدينة وممثلين عن المجلس الجهوي للسياحة في مراكش، بالإضافة إلى جاكي كادوش، رئيس مجلس الطائفة اليهودية في المدينة التي يطلق عليها “الحمراء”.

وفي سياق أخر أعلن دافيد غوفرين، رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط، أنه جرى التوقيع على صفقة وصفها بالضخمة، يتم من خلالها اقتناء 30 في المائة من أسهم الشركة المغربية Gaia Energy من طرف الشركة الإسرائيلية Marom Energy.

واعتبر في تغريدة على “تويتر” أن هذه سابقة في المجال، حيث ستمكن الصفقة الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.

شركة إسرائيلية تستحوذ على 30 بالمئة من أسهم شركة مغربية للطاقة

ويوم 9 مارس 2022، استحوذت شركة إسرائيلية تنشط في مجال الطاقة، على 30 بالمئة من أسهم شركة “غايا إينرجي” المغربية.

وحسب ما كشف عنه رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين في تغريدة على تويتر. فقد “تم التوقيع على صفقة ضخمة. يتم من خلالها اقتناء 30 بالمئة من أسهم الشركة المغربية غايا إينيرجي، من طرف الشركة الإسرائيلية ماروم إينرجي”.

وقال غوفرين:”ستمكّن هذه الصفقة الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة”.

وأعلن النظام المغربي في 10 ديسمبر 2020، عن تطبيع علاقاته مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وفي 22 من الشهر ذاته، رسّم النظام المغربي تطبيعه مع الاحتلال بتوقيع “إعلان مشترك” مع تل أبيب وواشنطن وواشنطن، في العاصمة الرباط.