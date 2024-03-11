برنامج تربوي وطني للاحتفال باليوم الدولي للرياضيات

على مستوى جميع مؤسسات التعليم من 12 إلى 19 مارس

سطّرت وزارة التربية الوطنية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات المصادف لـ14 مارس من كل سنة، برنامجا ثريا ومتنوعا، يهدف إلى إبراز أهمية الرياضيات في حياة الإنسان ودورها في مختلف مناحي الحياة، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان للوزارة.

وأوضح المصدر، أنه سُطر على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم، خلال الفترة من 12 إلى 19 مارس 2024، برنامج ثري ومتنوع ذي طابع علمي وبيداغوجي وترفيهي يتناسب مع شعار السنة “اللعب بواسطة الرياضيات”، وذلك بهدف إبراز “أهمية الرياضيات في حياة الإنسان ودورها في مختلف مناحي الحياة، من خلال نشاطات تستقطب اهتمام التلاميذ بالرياضيات”.

كما أشار البيان إلى أنه “في إطار مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، تحرص وزارة التربية الوطنية على ترقية تعليم الرياضيات في مختلف المراحل التعليمية، وتشجيع الالتحاق بشعبتي الرياضيات والتقني الرياضي”.

كما دأبت الوزارة على “المشاركة في جميع التظاهرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومنها الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات”.

يذكر أن العالم يحتفل في 14 مارس من كل سنة باليوم الدولي للرياضيات الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” سنة 2019، لإبراز دور الرياضيات في حياة الإنسان والتأكيد على أهميتها الكبرى في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مواجهة التحدّيات التي تتخلل مجموعة كبيرة من الميادين، ومنها تطوير الذكاء الاصطناعي والتحوّل التكنولوجي وتغيّر المناخ، وكذا بلوغ أهداف التنمية المستدامة.