برنامج تعاون بين الجزائر وليبيا في قطاع التعليم العالي

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على برنامج تنفيذي مع نظيرتها الليبية، بهدف تكثيف التعاون بين جامعات البلدين وتبادل الخبرات في القطاع.

وأشرف على مراسم توقيع هذا البرنامج (2023-2025)، الإثنين، كل من الوزير كمال بداري، ونظيره عمران القيب، بمقر الوزارة الجزائرية، أين أكد بداري أن هذا البرنامج يندرج في إطار” تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين وتجسيد شراكة في مجالات البحث العلمي، على غرار النشر العلمي وتوزيع نتائج البحث العلمي”.

وأشار الوزير في ذات المنحى، إلى أن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي يأتي في سياق “المساعي الرامية إلى تنشيط حركية التعاون الدولي” وكذا الرفع من أداء المؤسسات الجامعية، مذكرا بأنه تم التوقيع على “أزيد من 30 اتفاقية توأمة بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها من عدة دول”.

وبالمناسبة، تم أيضا التوقيع على اتفاقية توأمة بين جامعة الجزائر1 “بن يوسف بن خدة”، وجامعة طرابلس، بهدف تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسستين.

من جهته، أبرز المسؤول الليبي أن التوقيع على هذا البرنامج “سيعزز التعاون الثنائي القائم بين البلدين”، معربا عن “تفاؤله إزاء النتائج الإيجابية المتوقع تسجيلها في إطار هذا التعاون، خاصة في ظل التقدم الملحوظ للقطاع بالجزائر”، مشيدا في نفس الوقت بـ”العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين”.