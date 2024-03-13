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الجزائر

“ايتوزار” تطلق برنامج تنقل جديدة إلى جامع الجزائر

الشروق أونلاين
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“ايتوزار” تطلق برنامج تنقل جديدة إلى جامع الجزائر

قررت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “ETUSA”، اطلاق برنامج نقل جديد لفائدة المصلين نحو جامع الجزائر. و ذلك لأداء صلاة التراويح إبتداءا من اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة، فان نقاط الإنطلاق ستكون من : محطة أول ماي، محطة المعدومين، محطة القطار الحراش، محطة القبة، محطة ساحة الشهداء، محطة القطار بئر توتة، الرويبة، قصر المعارض ،خميس خشنة مرورا بحمادي، أولاد موسي وزرالدة ومحطة براقي، محطة الكاليتوس، محطة عين النعجة مرورا بباش جراح ومحطة_الرغاية مرورا بالرويبة، ومحطة سيدي عبد الله.

ونوه بيان الشركة إلى ان الانطلاق سيكون مباشرة بعد الافطار في حين العودة ستكون مباشرة بعد انتهاء الصلاة.

مفيدا بأن ثمن التذكرة بالنسبة للنقل الحضري تقدر 50 دج، وفيما يتعلق بسعر تذكرة التنقل في منطقة الشبه الحضري فثمنها يقدر بـ 100 دينار جزائري.

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