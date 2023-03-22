-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حبس المدير العام لشركة النقل البحري شمال في قضية فساد جديدة
الجزائر
عبر منصة رقمية بالعربية طورت داخليا بسواعد من الشركة

برنامج توزيع “سيال” للمياه بالعاصمة وتيبازة في رمضان بكبسة زر

حسان حويشة
  • 406
  • 0
برنامج توزيع “سيال” للمياه بالعاصمة وتيبازة في رمضان بكبسة زر
ح.م
جانب من حفل الإطلاق

أطلقت شركة المياه والتطهير للعاصمة وتيبازة “سيال-SEAAL”، منصة رقمية جرى تطويرها داخليا من طرف إطارات المؤسسة، تتيح معرفة برنامج توزيع المياه اليومي وتفاصيله جغرافيا والتغييرات المحتملة عليه بكبسة زر.

وجرى الإعلان الرسمي عن هذه الخدمة الاربعاء، بمتنزه “صابلات” بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، بحضور رئيس ديوان وزارة الري مصطفى صديقي والمدير العام للشركة الياس ميهوبي وعدد من اطاراتها فضلا عن أمين عام فدرالية عمال قطاع الري بشير زعيو.

وتتمثل الخدمة الجديدة، التي ستكون عملية في الساعات القادمة، وفق الشروحات التي قدمت للصحفيين والحضور بعين المكان، في منصة إلكترونية باللغة العربية تتيح عدة خدمات، أبرزها إمكانية معرفة منطقة التوزيع حسب الموقع الجغرافي، كما يتم تحييين معلومات التوزيع حسب المناطق الجغرافية وتقدم لطالبيها أيضا في الوقت الآني.

وبالدخول للبوابة الجغرافية تظهر مناطق وبلديات العاصمة وتيبازة بعدة ألوان، حيث يشير اللون الأزرق إلى البلديات التي يجري تزويدها يوميا بالمياه، بينما اللون الأخضر للبلديات والمناطق التي يجري تزويدها في ذلك اليوم، بينما اللون الأصفر خصص للمناطق والبلديات التي سيتم تزويدها في اليوم الموالي.كما تتيح البوابة الجغرافية إمكانية الحصول على معلومات وتفاصيل محتملة عن تغييرات أو تعديلات في برنامج التوزيع.

وتسمح بوابة “سيال” بمعرفة الأشغال التي تجريها الشركة على شبكتها عبر ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة، وتظهر المناطق المعنية بالأشغال بلون أحمر.

وتم إدراج تطبيق “وكالتي” أيضا عبر منصة سيال الرقمية، وتقدم نفس الخدمات المتوفرة عبر الوكالات التجارية المادية، فضلا عن تطبيق فاتورتي الذي يسمح بدفع الفواتير عبر البطاقة الذهبية أو ما بين البنوك “CIB”.

وبالمناسبة ذاتها جرى الكشف عن نموذج محطة للدفع الرقمي تم تطويرها أيضا داخليا بسواعد من الشركة، وهي عبارة عن جهاز بشاشة لمسية يتيح دفع الفواتير ببطاقات الدفع، وسيتم تعميمها على البلديات الولايات المنتدبة والدوائر والمراكز التجارية.

كما تتيح محطة الدفع إيداع شكاوى وأيضا الدخول لتطبيق بريدي نات، لبريد الجزائر.

وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر مطلعة بشركة “سيال”، فإن توزيع المياه سيصل الى حنفيات 60 بالمائة من سكان العاصمة بشكل يومي، و40 بالمائة سيزودون بها بمعدل مرة كل يومين.

مقالات ذات صلة
الشروع في توزيع اللحوم الحمراء بسعر 1200 دينار (فيديو)

الشروع في توزيع اللحوم الحمراء بسعر 1200 دينار (فيديو)

أحمد عطّاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيريه التونسي والموريتاني

أحمد عطّاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيريه التونسي والموريتاني

تأجيل محاكمة إرهابيين مشاركين في تفجيرات قصر الحكومة

تأجيل محاكمة إرهابيين مشاركين في تفجيرات قصر الحكومة

وزارة الصحة تفرض زيا رسميا موحدا على مستخدمي القطاع

وزارة الصحة تفرض زيا رسميا موحدا على مستخدمي القطاع

الرئيس تبون: موقف حكومة سانشيز الجديد من الصحراء الغربية فردي

الرئيس تبون: موقف حكومة سانشيز الجديد من الصحراء الغربية فردي

لا تقشف في المواد الأساسية وحذار من الوعود الكاذبة

لا تقشف في المواد الأساسية وحذار من الوعود الكاذبة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد