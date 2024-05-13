برنامج جديد لربط 1400 موقع سكني بشبكة الهاتف النقال

ذات كثافة سكانية أقل من 2000 نسمة.. وزير البريد والمواصلات:

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن 80 بالمائة من المواطنين لديهم ولوج مستمر للإنترنت، بينما تم تسجيل 13 مليون مواطن حامل للبطاقة الذهبية في 2024، معتبرا أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في مسار التحول الرقمي في مختلف القطاعات وتعزيز البنية التحتية لشبكة الاتصالات، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير، لدى نزوله الإثنين، ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، أن عدد مشتركي الهاتف الثابت انتقل من 3.5 مليون أسرة موصولة بالأنترنت في بداية سنة 2020، إلى 5.7 مليون أسرة موصولة بالأنترنت في 2024، مؤكدا أن هدف القطاع بلوغ 06 مليون أسرة موصولة بالأنترنت مع نهاية 2024.

وأضاف الوزير أن أولوية القطاع تتمثل في عصرنة شبكة الاتصالات، من خلال تعميم تكنولوجية الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني، كاشفا أن عدد المشتركين بالأنترنت الثابت بالألياف البصرية انتقل من 50 ألف مشترك في 2020، إلى أكثر من مليون و200 ألف مشترك حاليا عبر 58 ولاية.

وأضاف تريكي في هذا السياق أن تعميم تكنولوجية الألياف البصرية سمح برفع سرعة تدفق الأنترنت الثابت، مشيرا إلى أن سرعة الأنترنت للهاتف الثابت الخاصة بالكوابل النحاسية انتقلت من 02 ميغابيت في الثانية سنة 2020، إلى 10 ميغابيت في الثانية حاليا، أما بالنسبة للألياف البصرية – يضيف الوزير – تصل سرعة تدفق الانترنت ما بين 100 إلى 300 ميغابيت في الثانية.

وأعلن ضيف القناة الإذاعية الأولى عن برنامج جديد يشمل مختلف الولايات، ويستهدف 1400 موقع سكني، ذات كثافة سكانية أقل من 2000 نسمة، قائلا إنه “بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية، سيتم ربطهم بشبكة الهاتف النقال لتوفير تكنولوجية الإعلام والاتصال “.

من جهة أخرى، أفاد الوزير أن عدد حاملي البطاقات الذهبية لبريد الجزائر، انتقل من 06 مليون في 2020، إلى 13 مليون حامل لهذه البطاقة حاليا، مشيرا إلى التطور المهم في عمليات الدفع الإلكتروني قائلا: “اتصالات الجزائر في 2021 كانت تسجل حوالي 20 ألف عملية دفع الكتروني في الشهر، أما حاليا فهي تسجل أكثر من 28 ألف عملية دفع الكتروني في اليوم”.

في ذات السياق، أكد كريم بيبي تريكي أن بريد الجزائر يسعى لتحسين الخدمة العمومية من أجل الرقي بالمرفق العمومي، وتعزيز الشبكة البريدية، مشيرا إلى أن بريد الجزائر يحصي اليوم قرابة الـ4300 مكتب بريد على المستوى الوطني، ويتعزز سنويا بـ100 مكتب بريد إضافي .

وفي سياق آخر، تطرق الوزير في معرض حديثه إلى الحملة الوطنية التي تم اطلاقها للتوعية بمخاطر استعمال الوسائط الاجتماعية، مؤكدا أن الهدف من هذه الحملة يكمن في توعية المجتمع المدني بمختلف الأبعاد المتعلقة بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون من خلال استخدام هذه المنصات.