برنامج جديد لرحلات العمرة والتذكرة بداية من 8 ملايين

طيران "فلاي نس" يطلق عروضا خاصة بالمعتمرين الجزائريين

تنطلق الرحلات الجوية النظامية الخاصة بموسم العمرة بشكل رسمي هذا الأسبوع، حيث كشفت شركتا الطيران ” فلاي نس” الخاصة، وطيران المملكة العربية السعودية عن برنامج للرحلات في انتظار برنامج الجوية الجزائرية الذي يخضع حاليا للتحيين نتيجة تراجع الطلب على العمرة.

ورغم أن العديد من الوكالات السياحية قد شرعت في تنظيم رحلات العمرة منذ أزيد من شهر عبر رحلات جوية خاصة بالأفراد من دون المجموعات، وذلك بسبب تأخر إطلاق الرحلات النظامية، إلا أن الإعلان عن برنامج جديد للرحلات من قبل شركة الطيران الخاصة “فلاي نس” وكذا الخطوط الجوية السعودية سيرفع من نسبة الإقبال، حسب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار نذير بلحاج لـ”الشروق”.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك – يقول المتحدث – حيث يساهم برنامج الرحلات النظامية للطيران في تخفيض تكاليف أداء العمرة بسبب تنوع العروض المقدمة من قبل هذه الشركات، إذ أعلنت شركة الطيران الخاصة “فلاي نس” في هذا السياق عن برنامج رحلات نظامي بمعدل 6 رحلات يوميا منها 4 للراغبين في الاعتمار انطلاقا من الجزائر العاصمة و2 بالنسبة لولاية قسنطينة.

ونفس الشيء بالنسبة لشركة الطيران السعودية، فقد سبق أن أطلقت رحلات نظامية مباشرة من الجزائر نحو كل من المدينة وجدة، يقول بلحاج.

وبالنسبة لأسعار التذاكر المعروضة من قبل هذه الشركات، قال رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، أنها ستكون بداية من 80 ألف دينار جزائري، ولا يختلف الأمر بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فهذه الأخيرة تعرض أسعارا تنافسية ومقبولة.

وأشار المتحدث إلى أن برنامج الرحلات النظامية بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لا يزال محل تحيين قائلا: “في كل مرة يتم إطلاق برنامج خاص، إلا أنه يلغى نتيجة قلة الحجوزات”.

وفيما يخص تكاليف العمرة، أكد محدثنا أنها تراجعت نتيجة قلة الطلب على أداء المناسك خلال هذه الفترة من السنة بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن انشغال أغلب الجزائريين بتحضيرات الدخول المدرسي.

كما يتوقع بلحاج أن ترتفع التكاليف مع نهاية السنة، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تستقبل عددا كبيرا من المعتمرين خلال هذه الفترة مما ينعكس على أسعار الفنادق والنقل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استقبال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة احمد سليماني نهاية الأسبوع مدير فرع الخطوط الجوية السعودية لدول “الجزائر تونس ليبيا المغرب” صالح عبد الله الخضير، وذلك للاتفاق بشأن سبل التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة في مجال الطيران الجوي ورحلات العمرة والحج.

للإشارة، فقد سبق للمملكة العربية السعودية وأن مددت تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما وسمحت لحامليها بالدخول إلى المملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية والخروج من أي مطار.