برنامج جديد لسير قطارات “ضاحية الجزائر” بداية من السبت
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن وضع برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة.
وأفادت الشركة في بيان لها، الخميس، أنه تزامنا مع الدخول الاجتماعي سطرت الشركة برنامجا جديدا للنقل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السبت 16 سبتمبر 2023.
وأفدت الشركة أنه بالنسبة لقطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية ( ما بين المدن ) تبقى في نفس التوقيت المعتاد.
وضعت الشركة البرنامج الكامل للرحلات على الروابط التالية:
الجزائر العاصمة – الثنية:
الجزائر العاصمة – العفرون:
الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى:
آغا – زرالدة:
آغا – مطار هواري بومدين: