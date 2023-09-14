برنامج جديد لسير قطارات “ضاحية الجزائر” بداية من السبت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن وضع برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة.

وأفادت الشركة في بيان لها، الخميس، أنه تزامنا مع الدخول الاجتماعي سطرت الشركة برنامجا جديدا للنقل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السبت 16 سبتمبر 2023.

وأفدت الشركة أنه بالنسبة لقطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية ( ما بين المدن ) تبقى في نفس التوقيت المعتاد.

وضعت الشركة البرنامج الكامل للرحلات على الروابط التالية:

الجزائر العاصمة – الثنية:

https://bit.ly/3PipgQH

الجزائر العاصمة – العفرون:

https://bit.ly/3r5kVIJ

الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى:

https://bit.ly/3sMU04G

آغا – زرالدة:

https://bit.ly/3Rt1zrs

آغا – مطار هواري بومدين:

https://bit.ly/3PDXP5g