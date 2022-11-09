برنامج خاص لمحرز لاستعادة بريقه مع مانشستر سيتي

يسعى للرد على الانتقادات التي طالته منذ بداية الموسم

يستعد الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لاستغلال فترة إجراء كأس العالم 2022 من أجل العمل على استعادة مستوياته المعروفة مع النادي السّماوي بعد بدايته المتواضعة هذا الموسم، وتوظيف عامل عدم تأهل المنتخب الوطني لهذه البطولة لمضاعفة العمل خلال الأسابيع المقبلة لتحسين لياقته البدنية، التي انتقدها بيب غوارديولا في عديد المناسبات.

وأقصي “الخضر” من التأهل إلى كأس العالم 2022 المزمع تنظيمها في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، بعد مباراة فاصلة دراماتيكية أمام منتخب الكاميرون، ورغم أن محرز أعرب عن إحباطه من عدم المشاركة في المونديال المقبل، إلا أن ذلك قد يكون مفيدا له من الناحية الفردية.

وأعدت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” الإنجليزية والمختصة في متابعة أخبار “السكاي بلوز”، تقريرا مطولا عن نجم نادي ليستر سيتي السابق أكدت فيه أن الأخير سيخضع لبرنامج عمل مضغوط ومكثف خلال فترة التوقف الخاصة بكأس العالم من أجل استعادة لياقته البدنية وتوهجه المعروف قبل استئناف المنافسة مع نهاية مونديال 2022، ويرتقب مشاركة حوالي 14 لاعبا من نادي مانشستر سيتي في كأس العالم المقبلة، لكن بيب غوارديولا سيعمل مع العديد من النجوم في فترة التوقف المونديالية، وفي مقدمتهم الجزائري، رياض محرز، والنجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، ما قد يمنح لقائد “الخضر” فرصة تدارك التأخر الحاصل في جاهزيته البدنية.

وقال نفس المصدر تعليقا على وضعية النجم الجزائري: “لقد كان موسمًا (الموسم الحالي) غير معتاد بالنسبة لهداف العام الماضي، يبدو أنه من الصعب له تكرار ما حققه الموسم الماضي رغم رحيل رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس وتقليص حجم المنافسة في منصب الجناح الأيمن”، وتابع: “من غير المألوف أن يتبع اللاعب عامًا جيّدًا بعام آخر سيء في مانشستر سيتي، خاصةً بالنظر إلى المعايير العالية لمجموعة بيب غوارديولا من اللاعبين”، مضيفا: “محرز هو لاعب هذا العام الذي تراجع قليلاً. سيعرف جيدًا ما هو مطلوب منه للعودة إلى أفضل حالاته”، وأوضح: “من المفيد أن يحصل على استراحة لمدة 6 أسابيع خلال كأس العالم للعودة إلى مستوياته المعروفة”.

يجدر الذكر، أن رياض محرز اكتفى بالمشاركة في 16 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم (أغلبها كلاعب بديل)، وبمعدل دقائق لعب لم يتجاوز 799 دقيقة من أصل 1440 دقيقة (في 16 مباراة)، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة فقط.