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الجزائر

برنامج خاص لنقل المصلّين لأداء صلاة العيد في جامع الجزائر

الشروق أونلاين
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برنامج خاص لنقل المصلّين لأداء صلاة العيد في جامع الجزائر
ح.م
حافلات إيتوزا

أعلنت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (إيتوزا) يوم الأحد في بيان، عن برنامج خاص لنقل المصلّين إلى جامع الجزائر، لأداء صلاة عيد الفطر.

وتنطلق حافلات النقل نحو جامع الجزائر بداية من الخامسة والنصف 5:30 صباحا، من المحطات التالية:

  • ساحة أول ماي،
  • ساحة الشهداء،
  • المعدومين،
  • عين النعجة/باش جراح،
  • الحراش،
  • القبة،
  • سيدي عبد الله،
  • بئر توتة،
  • الرغاية،
  • ولاد موسى،
  • خميس الخشنة،
  • حمادي،
  • الكاليتوس/براقي،
  • زرالدة.

وتعقد لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الإثنين، ندوة خاصة لتحرّي رؤية هلال شهر شوال، حسب ما أكده بيان للوزارة.

وستجرى الندوة على مستوى دار الإمام في المحمدية بالعاصمة، لتحديد موعد حلول أول أيام عيد الفطر بين الثلاثاء أو الأربعاء، 9 أو 10 أفريل.

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