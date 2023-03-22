برنامج “سيال” للمياه بالعاصمة وتيبازة في رمضان بكبسة زر

عبر منصة رقمية بالعربية طورتها سواعد من الشركة

أطلقت شركة المياه والتطهير للعاصمة وتيبازة “سيال”، منصة رقمية جرى تطويرها داخليا من طرف إطارات المؤسسة، تتيح معرفة برنامج توزيع المياه اليومي وتفاصيله جغرافيا والتغييرات المحتملة عليه بكبسة زرّ.

وجرى الإعلان الرسمي عن هذه الخدمة الاربعاء، بمتنزه “صابلات” بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، بحضور رئيس ديوان وزارة الري مصطفى صديقي، والمدير العام للشركة، الياس ميهوبي، وعدد من اطاراتها، فضلا عن أمين عام فدرالية عمال قطاع الري، بشير زعيو.

وتتمثل الخدمة الجديدة، التي ستكون عملية في الساعات القادمة، وفق الشروحات التي قدمت للصحفيين والحضور بعين المكان، في منصة إلكترونية باللغة العربية تتيح عدة خدمات، أبرزها إمكانية معرفة منطقة التوزيع حسب الموقع الجغرافي، كما يتم تحييين معلومات التوزيع حسب المناطق الجغرافية وتقدم لطالبيها أيضا في الوقت الآني.

وبالدخول للبوابة الجغرافية تظهر مناطق وبلديات العاصمة وتيبازة بعدة ألوان، حيث يشير اللون الأزرق إلى البلديات التي يجري تزويدها يوميا بالمياه، بينما اللون الأخضر للبلديات والمناطق التي يجري تزويدها في ذلك اليوم، بينما اللون الأصفر خصص للمناطق والبلديات التي سيتم تزويدها في اليوم الموالي.كما تتيح البوابة الجغرافية إمكانية الحصول على معلومات وتفاصيل محتملة عن تغييرات أو تعديلات في برنامج التوزيع.

وتسمح بوابة “سيال” بمعرفة الأشغال التي تجريها الشركة على شبكتها عبر ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة، وتظهر المناطق المعنية بالأشغال بلون أحمر.

وتم إدراج تطبيق “وكالتي” أيضا عبر منصة سيال الرقمية، وتقدم نفس الخدمات المتوفرة عبر الوكالات التجارية المادية، فضلا عن تطبيق فاتورتي الذي يسمح بدفع الفواتير عبر البطاقة الذهبية أو ما بين البنوك “CIB”.

وبالمناسبة ذاتها جرى الكشف عن نموذج محطة للدفع الرقمي تم تطويرها أيضا داخليا بسواعد من الشركة، وهي عبارة عن جهاز بشاشة لمسية يتيح دفع الفواتير ببطاقات الدفع، وسيتم تعميمها على البلديات الولايات المنتدبة والدوائر والمراكز التجارية.

كما تتيح محطة الدفع إيداع شكاوى وأيضا الدخول لتطبيق بريدي نات، لبريد الجزائر.

وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر مطلعة بشركة “سيال”، فإن توزيع المياه سيصل إلى حنفيات 60 بالمائة من سكان العاصمة بشكل يومي، و40 بالمائة سيزودون بها بمعدل مرة كل يومين.