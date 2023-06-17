برنامج “صباح الشروق” يخصص يوما للتراث والتاريخ

تحت شعار "مرحبا بالتراث":

ينظم برنامج “صباح الشروق” ضمن برنامجه السنوي، وتحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون، السيدة صورية مولوجي، وبالتعاون مع مركز الفنون والثقافة قصر رياس البحر، حدثا خدماتي، تحت شعار” مرحبا بالتراث”.

وذلك يوم السبت 17جوان بقصر الفنون والثقافة قصر رياس البحر، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة منتصف النهار زوالا من نفس اليوم، حيث سيكون الجمهور على موعد مع يوم مفتوح على التراث والتاريخ، وذلك عبر برنامج ثري سطره القائمون على هذا الحدث، والذي يتضمن الوقوف عند العديد من القطع الأثرية القديمة الضاربة في عمق التاريخ، من الألبسة و الجلود والنحاس والخشب، كما سوف تكون المناسبة فرصة للحضور، بالجلوس إلى مختصين وعارفين بتاريخ هذه القطع، كما سيعرف هذا الحدث، حضور العديد من الشخصيات من مختلف الأطياف والمجالات.

هذا وعن الهدف من هذا الحدث والمناسبة الخاصة بالتراث الجزائري، تقول السيدة زهور غربي رئيسة تحرير برنامج “صباح الشروق”:”يهدف هذا الحدث الهام لبرنامج ” صباح الشروق”، الى تثمين التراث الوطني والحفاظ عليه، وكذا وضع الجمهور على مقربة، من مختف هذه القطع الأثرية التي تزخر بها الجزائر، بالإضافة إلى منح الفرصة للمختصين في هذا المجال، لنقل التاريخ الدقيق لها للجمهور والمهتمين، وكذا سوف تكون المناسبة، زيارة قصر الفنون والثقافة رياس البحر، وفرصة لتقارب بين المهتمين و المختصين في مجال التراث والأصالة والتاريخ”.