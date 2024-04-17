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الجزائر

برنامج “عدل 2”.. إجراءات استباقية لمنح شهادات التخصيص  

الشروق أونلاين
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برنامج “عدل 2”.. إجراءات استباقية لمنح شهادات التخصيص  

أشرف المدير العام لوكالة عدل، على اجتماع تنسيقي لضبط كل الاجراءات الاستباقية بخصوص استكمال عملية التخصيص لبرنامج عدل 2.

وقالت الوكالة في بيان لها، الأربعاء، أن الاجتماع يأتي في إطار تطبيق تعليمات وقرارات وزير السكن العمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، المسداة خلال الإجتماع التنسيقي الأخير بتاريخ 8 أفريل 2024 المتضمنة حرصه الشديد على ضرورة أن تستكمل الأشغال المتبقية في كل المشاريع قيد الانجاز ضمن الآجال المحددة وإستكمال عمليات التخصيص في كل الولايات،

وأوضح البيان أن المدير العام ذكّر في الأخير، بالإستراتيجية التي وضعها وزير السكن والعمران والمدينة بخصوص تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية لتحقيق الإستجابة الكاملة للمتطلبات الحالية والتحديات المقبلة.

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