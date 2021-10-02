برنامج عدل 2013.. منصة رقمية لتوجيه المكتتبين

دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، مكتتبي برنامج 2013 الذين تم قبول ملفاتهم ولم يقوموا بتسديد الأمر بالدفع الخاص بالشطر الأول إلى الولوج للمنصة الإلكترونية الخاصة بالوكالة لتوجيههم.

وأشارت الوكالة في بيان لها، السبت، أن المستفيدين من برنامج عدل 2013 عليهم الدخول إلى الموقع الالكتروني للوكالة :www.aadl.com.dz وبعدها الضغط على الرابط بالمتواجد بالمنصة: http://mo.aadl.com.dz/SITUATIONDOSSIER

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي من أجل تحديد وتوجيه كل مكتتب المعني بهذه العملية، بعد التسجيل في المنصة بإدخال الرقم التسلسلي و كلمة المرور.

وطلبت الوكالة من المكتتب المعني بهذه العملية إدخال رقم هاتفه و بريده الإلكتروني بعدها يحدد المكتتب وضعية ملفه يليها الضغط على زر التأكيد ، لترسل رسالتين قصيرتين عبر هاتفه الجوال و أخرى على البريد الكتروني تؤكدان عملية تسجيله في المنصة.

كما توفر المنصة خاصة استرجاع الرقم السري عن طريق الولوج إلى خدمة استرجاع الرقم السري بالضغط على الرابط المتواجد أسفل المنصة و إتباع خطوات إسترجاع الرقم السري.