-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
باشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

خطوة استباقية تحسبا لعيد الأضحى

عادل فداد
  • 9671
  • 2
خطوة استباقية تحسبا لعيد الأضحى

 كشفت مصادر مطلعة لـ “الشروق أونلاين”، عن شروع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في دراسة تدابير استباقية تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وأكدت مصادرنا، على أن وزارة الفلاحة شرعت في دراسة إمكانية استيراد رؤوس أغنام، تحسبا لعيد الأضحى القادم، والمنتظر حلوله يوم 10 جوان المقبل.

ووفقا لمحدثنا فان العملية الناجحة التي باشرتها الوزارة المعنية والتي أفضت إلى استيراد نحو 30 ألف رأس غنم خلال شهر رمضان الجاري، من دولة رومانيا، قد حفزتها لإعداد مخطط جديد يقضي باستيراد شحنة أخرى وضخها في السوق، قصد ضبط السعر تحسبا لعيد الأضحى.

ولعل انخفاض عدد رؤوس الماشية في الجزائر وبلوغها مستوى 17 مليون رأس غنم، وفق آخر الإحصائيات، وكذا الارتفاع المستمر لسعر أضاحي العيد في السنوات الماضية، هو ما دفع وزارة الفلاحة إلى التفكير في هذه الخطوة، قصد اتاحة الفرصة أمام المواطنين لإقامة هذه الشعيرة.

دعوات لاستيراد أضاحي العيد

ويوم 3 أفريل الجاري دعت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الغلاء الفاحش في أسعار أضاحي العيد الذي تعرفه الجزائر منذ سنوات.

وفي بيان صادر عن المنظمة، كشفت عن تقديمها “مقترحا رسميا لوزير الفلاحة، يقضي باستيراد أضاحي العيد لسنة 2024، قصد خلق نوع من التوازن وتغطية السوق الوطني حتى تكون في متناول المواطن”.

للإشارة، فقد عملت وزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة التجارة، على استيراد كميات معتبرة من الخرفان خلال شهر رمضان الحالي، بغية ضبط السوق وخفض أسعار اللحوم.

مقالات ذات صلة
3 نصائح من الحماية المدنية بمناسبة عيد الفطر

3 نصائح من الحماية المدنية بمناسبة عيد الفطر

الجمارك تطارد تجار “التراباندو” في المطارات والموانئ والمعابر

الجمارك تطارد تجار “التراباندو” في المطارات والموانئ والمعابر

الوزير الأول يُكرم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

الوزير الأول يُكرم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

51 ألف تاجر لضمان حاجيات الجزائريين خلال أيام عيد الفطر

51 ألف تاجر لضمان حاجيات الجزائريين خلال أيام عيد الفطر

تأجيل استئناف محاكمة الوزير ضيافات ومدير “ألريم” و37 متهما

تأجيل استئناف محاكمة الوزير ضيافات ومدير “ألريم” و37 متهما

وزارة الداخلية “تنفي” إطلاق عمليات هدم للبنايات الفوضوية مباشرة بعد عيد الفطر

وزارة الداخلية “تنفي” إطلاق عمليات هدم للبنايات الفوضوية مباشرة بعد عيد الفطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • دزيري

    هذا جيد ... لأننا أصبحنا من غير الممكن شراء الأضاحي ... راكم تقولو نتاعنا زين ومايطيحش ... ذروك خلوه عندكم ... كثر خير الاستيراد

    7
  • عبد الصمد

    و الله. نقلولكم. كلام و موضوع في مكانه و ان شاء الله الدولة تقبل بهدا المقترح حيث انه لم نعد نستطيع باغتنام خروف العيد مع هدا السراقين و الكدابين

    6

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد