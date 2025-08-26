برنامج لترقية تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر

بالتعاون مع الحكومة البريطانية

استقبل وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي صباح الثلاثاء، سفير بريطانيا لدى الجزائر جيمس روبرت ستيفان داونر، للتوقيع على برنامج تعاون في مجال ترقية تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر.

وشكّل اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، فرصة استعراض حصيلة التعاون القائم في مجال التربية والتعليم، خاصة ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في إطار:

برامج التكوين وتطوير تعليم اللغة الإنجليزية،

وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المدارس الجزائرية.

وتمّ خلال اللقاء، التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين حكومتي البلدين، في ميدان التربية والتعليم، الذي يغطي الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.

“ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين ألف أستاذ للغة الإنجليزية، عن طريق التكوين عن بعد، خلال السنة الدراسية 2025-2026. إلى جانب تكوين حضوري لـ 145 مفتشًا في المرحلة الابتدائية”، يوضح المصدر.

كما يتضمن البرنامج خطة “لتعميم هذه العملية، لتشمل جميع الأساتذة خلال مدة سريان البرنامج. وإلى تعزيز إدماج التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم”.