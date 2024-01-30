برنامج لتعزيز التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا

احتضن النادي الوطني للجيش ببني مسوس يومي 29 و30 جانفي الجاري، أشغال الدورة الـ14 للّجنة المختلطة الجزائرية الإيطالية للتعاون في المجالات التقنية-عسكرية وصناعة الدفاع.

وتأتي هذه الدورة، حسب ما أوضحه بيان لوزارة الدفاع، في إطار برنامج نشاطات التعاون العسكري الجزائري الإيطالي.

حيث اجتمع الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة، مع الفريق بورتولانو لوسيانو الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية، لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ليشرف بعدها الطرفان على أشغال الدورة، التي عرفت تقييم أنشطة التعاون العسكري المنفذة خلال سنة 2023، وبرنامج الأنشطة التي ستنفذ لحساب سنة 2024.

“وقد كانت هذه الدورة فرصة لتعزيز مختلف مجالات التعاون بين جيشي البلدين”، يضيف بيان وزارة الدفاع.