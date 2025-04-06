برنامج لدعم المشاريع الكبرى.. والجزائر جاهزة لقمة التنمية الإسلامية

خلال استقبال رئيس مجموعة البنك الإسلامي.. وزير المالية:

كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، عن جاهزية الجزائر لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في طبعتها لعام 2025، والتي ستعقد بالعاصمة الجزائرية من 19 إلى 22 ماي المقبل، مؤكدا أن السلطات حشدت كافة الإمكانات اللوجستية والتنظيمية لضمان نجاح هذا الحدث الدولي البارز.

وجاء هذا الإعلان، حسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، خلال استقباله لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، الأحد 6 أفريل 2025، في أول زيارة رسمية له إلى الجزائر منذ تعيينه على رأس المجموعة في ماي 2021.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض مدى تقدّم التعاون القائم بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتباحث حول آفاق تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية في السنوات المقبلة.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لمتانة علاقات التعاون القائمة، والتي ترتكز أساسا على الدعم التقني وبرامج تعزيز القدرات في مجالات ذات أولوية تسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية.

وتطرقت المحادثات إلى سبل توجيه تدخلات البنك بشكل أكبر نحو المشاريع الكبرى الهيكلية قيد الإنجاز، خاصة تلك المتعلقة بربط الأقاليم، والتنمية الوطنية الشاملة، وتنشيط المبادلات التجارية إقليميا ودوليا.

كما مثّل اللقاء فرصة لتقييم مدى تقدّم التحضيرات الخاصة بتنظيم الاجتماعات السنوية، والتي ستشهد حضور صنّاع القرار الاقتصادي في الفضاء العربي الإسلامي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية للتنمية، وخبراء وفاعلين في مجال ريادة الأعمال، لمناقشة أبرز التحدّيات والفرص التنموية في المنطقة.

وشدّد بوالزرد على أن الجزائر تعتبر هذا الحدث فرصة إستراتيجية لتعزيز حضورها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال إبراز الإصلاحات الجارية، والترويج لفرص التعاون والاستثمار والتنمية المستدامة.

كما أكد الوزير التزام الدولة الكامل بإنجاح هذه الاجتماعات، عبر تعبئة متعدّدة القطاعات، وتنسيق محكم، وتجسيد دعم لوجستي يليق بالمناسبة، مع الحرص على أن تعكس الطبعة روح الضيافة الجزائرية وجودة بنيتها التحتية.

من جهته، عبّر الجاسر عن شكره للسلطات الجزائرية على التزامها، مجدّدا استعداد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمرافقة الجزائر في مسارها التنموي، بما يعزّز النمو الشامل والمستدام.