برنامج لرائدات الأعمال بالجزائر يمنح جائزة قيمتها 10 آلاف دولار

أطلقت مؤسسة “نساء في إفريقيا”، بالشراكة مع مؤسسة “كوكا كولا” برنامجا لرائدات الأعمال يمنح جائزة نقدية قيمتها 10 آلاف دولار.

ودعت المؤسستان جميع النساء الراغبات في تطوير مهاراتهن في مجال الأعمال وتعزيز شبكاتهن المهنية إلى تقديم الطلبات، ابتداء من تاريخ 30 أفريل إلى غاية 4 أشهر، وذلك في الجزائر، مصر، وجنوب إفريقيا على موقع Women In Africa.

وجاء في بيان خاص إنه تم إطلاق برنامج “جامي فام” أو ” المرأة الجامعية عام 2022، وهو مبادرة أطلقتها مؤسسة”نساء في أفريقيا (Women In Africa)”، يتضمن برنامج لتعزيز أكثر من 20000 من صاحبات المشاريع في عشرة بلدان أفريقية بالشراكة مع مؤسسة كوكاكولا.

وأضاف البيان: “أتيحت الفرصة في السنة الأولى، لـ 7000 امرأة من صاحبات المشاريع عالية الإمكانات في كوت ديفوار وكينيا ونيجيريا لمساعدتهن على تطوير مهاراتهن في مجال الأعمال وتعزيز شبكاتهن المهنية”.

وأوضح أن البرنامج عبارة عن جلسات تدريب عبر الإنترنت وجلسات توجيه مع رواد الأعمال ذوي الخبرة وفرص الربط الشبكي والتوجيه، وسيمتد هذا العام ليشمل ثلاثة بلدان، من بينها الجزائر.

في ذات السياق، قالت حفصات أبيولا، رئيسة منظمة المرأة في إفريقيا : “في عام 2022، التزمت مؤسسة كوكا كولا وWomen In Africa بتنفيذ برنامج JAMII Femmes لدعم 20000 رائدة أعمال أفريقية على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

وأضافت: “لقد فاقت استجابة رائدات الأعمال التوقعات بكثير حيث تقدمت أكثر من 20 ألف امرأة في السنة الأولى، وحتى الآن، طور 7000 مستفيد ثقافة معرفية قوية، تتكيف مع التغيير وتغتنم فرص النمو”.

من جهة أخرى، ولأكثر من عقد من الزمان، دعمت مؤسسة Coca-Cola برامج حول العالم تمكن النساء من الازدهار، حيث صرحت سعدية مادسبيرج، رئيسة المؤسسة: “نحن ملتزمون بإعداد النساء للاستفادة من فرص العمل لإنشاء أعمالهن وتنميتها، كما فعلنا في كوت ديفوار وكينيا ونيجيريا”.

وأضافت: “تهدف المنظمة إلى إحداث أثر تحولي في القارة الأفريقية من خلال دعم المرأة من خلال التعليم ومحو الأمية المالية والتدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، تعالج المبادرة الحواجز التي تحول دون نجاح صاحبات المشاريع في السوق “.

ولبناء مجتمع قوي والجمع بين النساء من خلفيات وقطاعات متنوعة، حسب ذات البيان، سيتم اختيار 7000 رائدة أعمال من جميع أنحاء البلدان الثلاثة للمشاركة في برنامج تدريب عبر الإنترنت من سبتمبر إلى ديسمبر 2023.

ستنظم هذه الدورات جامعات Honoris United – وهي شريك في WIA – أول وأكبر شبكة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إفريقيا.

ستمكن جامعات أونوريس المتحدة النساء من اتباع نهج مبدئي في تطوير الأفكار الإبداعية وتطوير المهارات القيادية والإدارية.

ومن بين هؤلاء النساء، ستحصل أكثر من 500 امرأة على منح لدعم تطوير أعمالهن وزيادة تأثيرهن على المجتمعات المحلية.

في عام 2024، سيتلقى 60 فائزًا مختارًا تدريبًا سريعًا. وسيتلقون سلسلة كاملة من جلسات دعم الخبراء وتوجيههم.

في نهاية البرنامج، سيحصل متلقي واحد من كل بلد على منحة قدرها 10.000 دولار لدعم مشروعه.

ومن خلال التصدي على نطاق واسع للتحديات الرئيسية التي تواجه صاحبات المشاريع في أفريقيا، سيمكنهن هذا البرنامج من أن يصبحن عوامل التغيير في أفريقيا.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج، أرفق البيان الرابط الآتي:

https://wia-initiative.com/jamii-femmes-eng/