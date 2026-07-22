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رياضة

برنامج مباريات المنتخب الجزائري للسيدات في دور مجموعات كأس إفريقيا 2026

عمر سلامي
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برنامج مباريات المنتخب الجزائري للسيدات في دور مجموعات كأس إفريقيا 2026
أرشيف
المنتخب الجزائري للسيدات

يواصل المنتخب الجزائري للسيدات تحضيراته للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2026.

ويستهل المنتخب مشواره في دور المجموعات، بمواجهة السنغال، يوم الأحد المقبل بداية من الساعة السادسة، بالملعب الأولمبي بالرباط.

وفي المباراة الثانية المبرمجة يوم 30 جويلية الجاري، سيواجه المنتخب الجزائري للسيدات، منتخب البلد المنظم، المغرب، بداية من الساعة التاسعة مساءً.

وتختتم سيدات “الخضر” دور المجموعات بمواجهة منتخب كينيا، يوم 3 أوت المقبل، بداية من الساعة التاسعة ليلا، بالملعب الأولمبي بالرباط.

ويجري المنتخب الجزائري للسيدات آخر تحضيراته، قبل التنقل لخوض غمار كأس إفريقيا 2026، حيث تعادل مع زامبيا، بهدف لمثله في الودية الأولى، التي لعبت الأحد الماضي.

وسيلتقي المنتخبان مجددا، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة السادسة مساءً، على أرضية ملعب تشاكر.

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