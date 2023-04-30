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رياضة

برنامج مباريات اليوم الثاني من كان الجزائر لأقل من 17 سنة

عمر سلامي
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برنامج مباريات اليوم الثاني من كان الجزائر لأقل من 17 سنة
ح.م
منتخب الكونغو خلال التدريبات

يحمل برنامج اليوم الثاني من بطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة الجارية في الجزائر، ثلاثة لقاءات.

وتلعب المباراة الأولى على الثانية زوالا، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وتجمع بين السنغال والكونغو، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضا الجزائر والصومال.
وتدخل منتخبات المجموعة الثانية أجواء المنافسة بداية من الأحد، حيث يواجه منتخب نيجيريا نظيره الزامبي، بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.
وتختتم مباريات الجولة الأولى لذات المجموعة، بمواجهة تجمع بين منتخب المغرب وجنوب إفريقيا، بداية من الساعة الثامنة بملعب الشهيد حملاوي.
وستنقل المباريات على القناة الأرضية للتلفزيون الجزائري.

واستهل المنتخب الجزائري مشواره في كان أقل من 17 سنة، بالفوز على الصومال بثنائية في المباراة الافتتاحية للبطولة.

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