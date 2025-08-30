برنامج موسّع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في معرض التجارة الإفريقية

توقع حضور 2000 عارض و135 ألف زائر مهني

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن برنامج ثري لها خلال معرض التجارة البينية الإفريقية، المنظم في الجزائر ما بين 4 و10 سبتمبر، يبرز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية إستراتيجية ويكرّس التزامها بدعم تدفق الاستثمارات الإفريقية وتوطيد التعاون بين وكالات الترويج عبر القارة.

وسيفتتح الحدث بتنظيم منتدى “يوم الجزائر – الاستثمار والتجارة” في 4 سبتمبر بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت شعار: “الجزائر: منصة ناشئة للاستثمار والتجارة في إفريقيا”. ويهدف المنتدى إلى تقديم صورة شاملة عن الإمكانات الاقتصادية للجزائر، بما في ذلك الإصلاحات الجاذبة للاستثمار، البنية التحتية الحديثة، والموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يجعل الجزائر بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعالمية. كما يتوقع أن يستقطب المعرض نحو 2000 عارض و35 ألف زائر مهني من 140 دولة.

وفي 5 سبتمبر، ستنظم الوكالة، حسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، قمة مصغّرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بالشراكة مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) وبدعم من الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)بمشاركة أكثر من 30 وكالة إفريقية وخبراء ومؤسسات تمويلية دولية.

وتهدف القمة إلى تطوير إستراتيجيات رقمية لتسهيل حركة رؤوس الأموال، تصميم آليات تمويل مبتكرة تراعي التحوّلات الرقمية والطاقوية، وتبادل الخبرات لتدعيم أدوار وكالات الترويج في تنفيذ أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما ستشارك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بجناح خاص داخل المعرض لتعريف الزوار والمستثمرين بمناخ الأعمال الوطني والفرص الاستثمارية وآليات الدعم والتمويل المتاحة، إضافة إلى المشاركة في أنشطة المعرض المختلفة وتنسيق لقاءات ثنائية مع كبار المستثمرين. وتراهن الجزائر على أن تكون هذه التظاهرة الاقتصادية القارية محطة محورية لترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي إفريقي واستقطاب استثمارات نوعية تدعم النمو المستدام والتكامل بين دول القارة.