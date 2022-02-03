برنامج “وان بيت الصحراء” الموسيقي العالمي يحط الرحال بالجزائر

تنظم وزارة الثقافة بالشراكة مع السفارة الأمريكية بالجزائر، الحدث الموسيقي العالمي “وان بيت الصحراء” بمشاركة موسيقيين من 8 دول افريقية والولايات المتحدة الأمريكية بمدينتي تاغيت والجزائر العاصمة.

وأوضح وزارة الثقافة في بيان لها أن الجزائر تستضيف الحدث الموسيقى العالمي “وان بيت” أو إيقاع واحد لأول مرة في الفترة الممتدة من 21 فيفري إلى 13 مارس 2022, بكل من مدينتي تاغيت والجزائر العاصمة.

وأضاف البيان أن برنامج “وان بيت” يضم 25 موسيقيا من 8 دول إفريقية بالإضافة إلى فنانين من الولايات المتحدة_الأمريكية، سيلتقون ويقيمون بواحة تاغيت لمدة أسبوعين من خلال ورشات عمل وكتابة الأغاني وتأليف الموسيقى وجلسات التسجيل.

وأشار البيان إلى أن البرنامج سيختتم بحفل في الهواء الطلق ليوم كامل بالقرب من المنحوتات الصخرية القديمة، ثم ينتقل الموسيقيين إلى الجزائر العاصمة في إقامة فنية بدار عبد اللطيف لمدة أسبوع تختتم بحفل كبير وأخير بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح بالعاصمة.

ويعد “وان بيت” برنامج سنوي لتبادل الموسيقى يجمع بين الموسيقيين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والمشاريع الموسيقية والتعاون فيها.

والبرنامج هو نتيجة شراكة بين Found Sound Nation و Bang on a Can ومكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.