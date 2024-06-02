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الجزائر
ينطلق خلال الدخول الجامعي القادم

برنامج وطني للتكوين في مجال الصيدلة الإشعاعية

ك.ل
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برنامج وطني للتكوين في مجال الصيدلة الإشعاعية
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سينطلق البرنامج الوطني الأول للتكوين في ميدان الصيدلة الإشعاعية خلال الدخول الجامعي القادم (2023/2024)، حسبما علم، السبت ببشار، لدى مدير الاستشراف والذكاء التكنولوجي لمحافظة الطاقة الذرية.
ويهدف هذا البرنامج التكويني للطور الثاني (الماستر) قيد الإعداد من طرف كلية الصيدلة (الجزائر) بالتعاون مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية التابع لمحافظة الطاقة الذرية إلى تلبية احتياجات مختلف مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن من المتخصصين في هذا المجال، مثلما أوضح مسعود باعلي واعمر في ختام أشغال المؤتمر الدولي الثاني لعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي المنظم ببشار.
وكشف ذات المسؤول أن محافظة الطاقة الذرية قد أعدت بالتنسيق مع الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم والصحة والحياة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مشروعا للبحث الموضوعاتي بعنوان “مساهمة العلوم والتقنيات النووية في البرنامج الوطني لمكافحة السرطان”، مشيرا إلى أن المشروع سيرتكز على العديد من المحاور ذات الصلة بالوقاية من مرض السرطان ومكافحته.
ومن بين ما يشمله الوقاية من السرطان والتحليل النووي والسلامة الإشعاعية والفحص وتشخيص السرطان من خلال التصوير الطبي للطب النووي ومعالجة السرطان عن طريق علاج الأورام والعلاج الإشعاعي والفيزياء الإشعاعية، وفق باعلي واعمر.
وفي سياق ذي صلة، ذكر أن محافظة الطاقة الذرية تولي أهمية خاصة لمشروع المعهد الوطني للسرطان في الجزائر، وذلك في إطار تطوير البحث العلمي حول هذا المرض.
وكانت هذه الطبعة الثانية من المؤتمر الدولي التي نظمت تحت شعار “العلاج الإشعاعي المتقدم: مكافحة السرطان في جنوب الجزائر” بحضور 180 ممارس أخصائي من داخل الوطن وخارجه، فرصة للمشاركين لتعزيز معارفهم وخبراتهم في مجال الوقاية ومكافحة السرطان، استنادا إلى المنظمين.

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