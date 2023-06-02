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برنامج “Kaspersky Safe kids”.. لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت

الشروق أونلاين
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برنامج “Kaspersky Safe kids”.. لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت

أطلقت اتصالات الجزائر على مستوى وكالاتها التجارية برنامج  “Kaspersky Safe kids” لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت.

واقترحت ذات المؤسسة في إعلانها عبّر موقعها الرسمي، تشكيلة واسعة من حلول Kaspersky، التي تتماشى واحتياجات العائلة. والمعروفة بفعاليتها العالية في مجال الأمن الإلكتروني.

ومن بين هذه الاقتراحات التي أعلنت عنها اتصالات الجزائر:

Kaspersky internet Security:  يوفر الحماية لنشاطكم عبر الأنترنت ولخصوصيتكم.

Kaspersky total Security: عبارة عن حزمة كاملة تتعلق بالأمن والخصوصية.

Kaspersky Safe Kids: يوفر خدمة الرقابة الأبوية المرنة لأطفالكم.

Kaspersky internet Security Android: يضمن الأمن والخصوصية لجهازكم المحمول

Kaspersky Small Office Security: يقترح عليكم ميزات الأمن تتماشى واحتياجات مؤسستكم

ودعت المؤسسة نفسها كل الزبائن المهتمين بهذه الخدمة التي تحمي أطفالهم التقرب إلى وكالاتها التجارية عبّر مختلف ولايات الوطن أو زيارة موقعها الإلكتروني.

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