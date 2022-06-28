بروتوكولات جديدة لعلاج الأورام

مع توفير جميع الأدوية اللازمة للمرضى

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الثلاثاء، أن قطاعه يولي “أهمية كبيرة” لتطبيق البروتوكولات العلاجية التوافقية لطب الأورام على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن المسؤولية المباشرة لهذا التطبيق تقع على عاتق رؤساء المصالح الطبية والصيادلة الاستشفائيين ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية.

وقال الوزير خلال إشرافه على لقاء حول موضوع “الموافقة النهائية للبروتوكولات التوافقية العلاجية لطب الأورام”، إنه تم “إعداد البروتوكولات للسرطانات الأكثر انتشارا في الجزائر، على غرار سرطانات الثدي والرئة والقولون المستقيم والمعدة والبروستات”، مشيرا إلى إنه سيتم “استكمال جميع البروتوكولات العلاجية الأخرى في أقرب الآجال، إضافة إلى تحديثها كل سنة”.

وفي هذ السياق، أكد الوزير أن قطاعه سيعمل، من خلال الصيدلية المركزية، على “توفير جميع الأدوية اللازمة لعلاج المرضى، خاصة منها الأدوية المستجدة”، مشيرا إلى أنه تم “طرح مناقصة وطنية ودولية لاقتناء الأدوية بهدف التكفل الأحسن بالمرضى”.

من جانب آخر، تمت الموافقة -يضيف بن بوزيد- من طرف الخبراء من مختلف التخصصات على “السماح بالعلاج التبادلي مع إصدار مذكرة من طرف المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية في هذا الشأن، وكذا الموافقة على دفتر الشروط للرعاية المنزلية لمرضى السرطان قصد التخفيف من عبء التنقل وتوفير الراحة اللازمة لهم”.

وبعد أن ثمّن العمل الذي أنجز من طرف لجنة مكافحة السرطان التي تم تنصيبها العام الفارط، كشف الوزير في نفس الوقت أنه سيتم، في إطار الصندوق الوطني للسرطان لسنة 2022، تجهيز مصلحتين لأمراض الدم بكل من باتنة والبليدة للقيام بالزرع النخاعي، إضافة إلى المصلحتين الموجودتين بالجزائر العاصمة ووهران.

وأكد أنه سيتم أيضا التكفل التام بصيانة تجهيزات المسرعات الخطية على المستوى الوطني واقتناء معدات وكواشف للمصالح التي تتكفل بمرضى السرطان مع تدعيم الكشف المبكر للسرطانات.

ووقع بن بوزيد خلال اللقاء المقرر المتضمن البروتوكولات العلاجية التوافقية لطب الأورام، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “أعطى الموافقة على إطلاق المخطط الوطني الثاني للسرطان 2022-2026”.