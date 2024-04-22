برودة وأمطار ورياح بقية شهر أفريل

نصائح بتجنّب التغيير المفاجئ للملابس

يبدو أن بقية أيام شهر أفريل ستكون باردة ومضطربة، بحسب تقديرات خبراء في الأرصاد الجوية، وهو ما يؤكد مقولة أن أفريل “شهر مجنون”، لما فيه من تغيّرات مناخية بين ساعة وأخرى. وعليه، ينصح بتجنّب التغيير المفاجئ في نوعية الملابس التي نرتديها إلى حين دخول شهر جوان. ويؤكد المختص في الأرصاد الجوية، زكي أرمادة، أن بقية ليالي شهر أفريل ستكون باردة، وقد تنخفض درجات حرارتها ليلا إلى مستويات قياسية، وتكاد تلامس درجات حرارة شهر جانفي في المناطق الشرقية خصوصا. كما سنستقبل أياما باردة وممطرة، بحول الله تعالى، بسبب قدوم أحواض علوية باردة لبلادنا.

ومن جهته، يؤكد الشيخ فرحات عبر “الشروق”، أن الأيام المقبلة ستكون “مبشرة بالخيرات، وتعرف قدوم كميات أمطار قد تكون معتبرة محليا”. والانخفاضات المتوقعة في أحوال الطقس، تشهدها أغلب مناطق الوطن الشرقية والغربية والوسط، بينما تتراوح درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ما بين 9 درجات ليلا إلى 21 نهارا.

إلى ذلك، احتار المواطنون في نوعية الملابس التي يرتدونها خلال شهر أفريل، فبعدما أخرجت العائلات الملابس الصيفية، عاودت ارتداء الثياب الخشنة نوعا ما بسبب البرودة التي تشهدها أغلب المناطق خلال هذه الفترة، وهو ما رفع معدلات الإصابة بالزكام، ولذا، وجبت الحيطة والحذر.

إلى ذلك، معروف عن شهر أفريل تسمية “الشهر المجنون”، فرغم أنه شهر يتوسط أشهر الربيع الجميلة، لكنه “قاس” من ناحية تغيراته المناخية المفاجئة والسريعة.

ففي هذا الشهر، قد نعيش أياما جميلة وهادئة يميزها الصفاء والشمس المشرقة، وفجأة يغير أفريل نفسه إلى شهر مختلف تماما، فتسقط فيه الأمطار الغزيرة وتميزه الرياح القوية وحتى الصواعق والعواصف، فهو حقيقة شهر مجنون.