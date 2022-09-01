بروفيسور تركي يكتشف طريقة لعلاج سرطان الدماغ

نشر باحث تركي مقالا علميا حول اكتشافه لإمكانية استعمال الجزيء المسمى “EdU”، الذي يستخدم عادة في التجارب المخبرية، في علاج سرطان الدماغ.

وحسب ما جاء في حديث للبروفيسور التركي المقيم بالولايات المتحدة عزيز سنجر لوكالة الأناضول، فإن الجزيء “EdU” هو أحد أبرز المواد الكيميائية استخداما في علم الأحياء الجزيئي منذ عام 2008.

وقد سعى العلماء في خلال السنوات الماضية للاستفادة من الجزيء EdU في علاج السرطان، عن طريق زراعته في الخلايا. إلا أن النتائج أظهرت أنه كان يقتل الخلايا الطبيعية أيضا.

“لذلك لم تستمر الدراسات حول هذا الموضوع. ولم يتمكن العلماء وقتها من معرفة السبب الذي يدفع هذا الجزيء لقتل الخلايا الطبيعية والسرطانية معا”، يقول البروفيسور سنجر.

وتابع البروفيسور التركي الحائز على جائزة نوبل يقول:”لقد قمنا بدمج نشاط الدواء المسمى سيسبلاتين، والذي يستخدم في علاج 80 بالمئة من مرضى السرطان، مع الجزيء المذكور، وتمكّنا من قتل الخلايا السرطانية”.

وأضاف:”أجرينا تجربتين ولم نكن متأكدين تمامًا من النتائج. لذلك واصلنا العمل بعد عودتي من تركيا إلى الولايات المتحدة، وهناك أجرينا جميع الاختبارات اللازمة، وتأكّدنا من قدرة هذا الجزيء على قتل الخلايا السرطانية”.

وعن تقدّم التجارب أوضح البروفيسور:”في هذه المرحلة نعمل على اختبار قدرات العلاج الجديد على الفئران أولا، وبعد الحصول على نتائج إيجابية، سوف نختبر العلاج على مرضى متطوّعين”.

مضيفا:”هذه الدراسات عادة ما تكون طويلة ومكلفة. وغالبًا لا تسفر عن نتائج، ومعدل نجاح هذا الاكتشاف في العلاج البشري في هذه المرحلة يبلغ 3 بالمئة. ومع ذلك ندعو مرضى السرطان إلى التفاؤل بالخير”.

اكتشاف دواء “معجزة” لعلاج السرطان بدون كيميائي

وفي 8 جوان 2022، اكتشف باحثون أمريكيون فوائد مفاجئة لدواء كان يستخدم في علاج سرطان بطانة الرحم عند النساء، في علاج سرطان القولون والمستقيم.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن عقار “دوستارليماب”، قد ساعد في شفاء 18 مصابا بسرطان القولون والمستقيم شاركوا في تجربة الدواء.

وأكد الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة “نيو إنغلاند” الطبية أنّ جميع المشاركين في التجربة “لم يتلقوا علاجا كيميائيا أو إشعاعيا أو حتى عملية جراحية”.

وقال لويس دياز المؤلف الرئيسي للدراسة، إن التجربة تعدّ “خطوة مهمة في معركة مواجهة السرطان”.

وأضاف:”سنجري المزيد من الأبحاث لمعرفة تأثير العقار على أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطانات المعدة والبروستات والبنكرياس”.