بروفيسور يهودي يعلن عن مقاضاة بريطانيا لسرقتها أراضي فلسطينية

أعلن بروفيسور يهودي، من أصول عراقية، عن التحضير لمقاضاة تاريخية ضد بريطانيا بتهمة سرقة أراضي فلسطينية، وتدمير التعايش السلمي بين اليهود والمسلمين في الشرق الأوسط.

وبحسب ما أوردت شبكة ميدل ايست مونيتر فقد هاجم البروفيسور والكاتب اليهودي افي شليم خلال ندوة أقيمت، الأحد 15 أكتوبر 2023، بجامعة لندن، حكومتي المملكة المتحدة ونظام إسرائيل.

وأعلن شليم جمعه فريقا من الأكاديميين، الناشطين، والمختصين في التاريخ لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، لافتا أنه تحدث في كتابه الأخير “العوالم الثلاث، مذكرات يهودي عربي” عن التعايش السلمي بين الشعب العراقي المسلم والعراقيين من أبناء الديانة اليهودية”.

ولفت إلى أنه كا ينبغي على بريطانيا “التعلم” من التعايش السلمي في بلده الأم، في إشارة الى العراق.

وأكد شليم أن “لوبيات الصهاينة التي تعمل في أروقة صنع القرار داخل الحكومة الأمريكية، لا تمثل سوى 30% فقط من اليهود الأمريكيين”، مشددا على أن “رفض الحكومة الصهيونية الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ضد العرب الفلسطينيين مقترن بمحاولتها تفادي دفع التعويضات المترتبة على الجرائم المرتكبة”.

وأنهى البروفيسور ندوته بمهاجمة بريطانيا، باعتبارها صاحبة الدور الأكبر في العداء الواقع الآن بين المسلمين واليهود على الأرض العربية، موضحا أنها سرقت أرض الفلسطينيين ومنحتها للصهاينة دون أي اعتراف أو اعتذار.