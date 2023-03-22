برونزية عالمية على الأقلّ للملاكمة النّسوية الجزائرية

تأهّلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الأربعاء، إلى نصف نهائي بطولة العالم للفن النبيل النّسوي.

وتحتضن العاصمة الهندية دلهي الجديدة هذه الأيّام أطوار بطولة العالم للملاكمة النّسوية.

وفازت الملاكمة إيمان خليف على منافسة لها من أوزباكستان، بِرسم الدور ربع النهائي لدى وزن أقلّ من 66 كلغ.

وستُنازل إيمان خليف في المربّع الذّهبي هذا الخميس، منافسة لها من تايلاندا أو البرازيل.

ويسمح هذا التأهّل لِابنة ولاية تيارت (23 سنة) بِحصول الجزائر على ميدالية برونزية على الأقل، ذلك أن المنظمّين يمنحون برونزيتَين للملاكمتَين اللّتَين تجمّدت مشاركتهن في نصف النهائي.