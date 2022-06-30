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رياضة

برونزية للجزائر في الملاكمة

علي بهلولي
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برونزية للجزائر في الملاكمة
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الملاكمة رميساء بوعلام

اكتفت الملاكمة الجزائرية فاطمة الزهراء عبد القادر، الخميس، بِنيل الميدالية البرونزية لِألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.

وخسرت الملاكمة فاطمة الزهراء عبد القادر أمام منافستها بويانا غويكوفيتش من الجبل الأسود، في الدور نصف النهائي، وزن 54 كلغ. عِلما أن المُنظّمين يمنحون ميداليتَين برونزيتَين في رياضة الملاكمة.

وعلى العكس من ذلك، تأهّلت الملاكمة الجزائرية رميساء بوعلام لِنهائي وزن 48 كلغ، بعد تغلّبها على الإسبانية مارتتا لوبيز.

وستُنازل رميساء بوعلام في النهائي ملاكمة من تركيا.

وفي صنف 60 كلغ، بلغت الملاكمة الجزائرية حجلة خليف أيضا الدور النهائي، بعد تفوّقها على منافستها الفرنسية أمينة زيداني.

وستُنازل الملاكمة حجلة خليف في النهائي منافسة من المغرب.

وفي وزنَي 63 كلغ و66 كلغ، تأهّلت الملاكمتان الجزائريتان إيمان خليف وإشراق شعيب للنهائي، بعد اجتيازهما عقبتَي منافستَين من تركيا والمغرب، على التوالي.

وهكذا ضمنت الملاكمة النسوية الجزائرية 4 ميداليات فضّية، على الأقلّ. بعد برونزية فاطمة الزهراء عبد القادر.

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