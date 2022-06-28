برونزيتان للجزائر وتراجع إلى المركز الثاني متوسّطيا

تراجعت الرياضة الجزائرية سهرة الثلاثاء إلى المركز الثاني، في جدول الترتيب العام لِألعاب البحر المتوسط، نسخة وهران 2022.

وعكس اليومَين السابقَين، اكتفت الرياضة الجزائرية بِنيل برونزيتَين في منافسات الثلاثاء. وهو سبب النزول من الصّدارة إلى المركز الثاني.

وحاز الميداليتَين البرونزيتَين في الكرة الحديدية، كلّ من: فيصل واغليسي، ولامية عيساوي رفقة شهرزاد شيباني في صنف زوجي سيّدات.

وباتت الرياضية الجزائرية تجمع 12 ميدالية: 6 ذهبيات و4 فضّيات وبرونزيتَين.

وبِالمقابل، ارتقت تركيا إلى المركز الأوّل، بعد أن حصدت ذهبيتَين أُخريَين و3 فضّيات وبرونزية. وباتت تحوز في المجموع 17 ميدالية: 8 ذهبيات و3 فضّيات و6 برونزيات.

وتشغل مصر الرّتبة الثالثة بِرصيد 14 ميدالية: 4 ذهبيات و5 فضّيات ومثلها من معدن البرونز.

احتفاظ بِالصّدارة

وكانت الرياضة الجزائرية سهرة الإثنين، قد احتفظت بِصدارة الترتيب العام لِألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.

جاء ذلك بعد أن حازت الرياضة الجزائرية 10 ميداليات في الرّيادة: 6 ذهبيات و4 فضّيات. وتموقعت تركيا في المركز الثاني بِحصيلة 11 ميدالية: 6 ذهبيات و5 برونزيات. وحلّت مصر في الرّتبة الثالثة بِرصيد 12 ميدالية: 3 ذهبيات و5 فضّيات و4 برونزيات.

وحازت الجزائر ميدالياتها العشر، على النّحو التالي:

الكاراتي: 4 ذهبيات وفضّيتان.

المصارعة الإغريقية الرومانية: ذهبية وفضّيتان.

الرّيشة الطائرة (البدمنتنون): ذهبية.

ويُشارك في هذه التظاهرة الرياضية المتوسّطية 3390 مُتنافس، ينتمون إلى 26 بلدا من قارّات إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وتستمّر طبعة وهران لِألعاب المتوسّط، حتى السادس من جويلية المقبل.