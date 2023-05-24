بريد الجزائر: أزيد من 11 مليون بطاقة ذهبية متداولة

كشفت وزارة البريد والمواصلات أن عدد البطاقات الذهبية لبريد الجزائر تجاوز عتبة 11 مليون بطاقة متداولة.

وأكدت الوزارة في منشور لها، أن عدد البطاقات لم يكن يتجاوز 6 ملايين بطاقة في بداية سنة 2020، مشيرة إلى أن عمليات السحب عبر الشبابيك الآلية،تدعمت مؤخرا بـ 600 شباك آلي إضافي، بزيادة تفوق 40 بالمائة، إضافة إلى 54 فضاء مخصص للخدمات الحرة عبر الشبابيك الآلية، والتي يجري استكمال تعميمها عبر مختلف الولايات.

وأشارت الوزراة إلى أنه يمكن حاملي البطاقة النقدية الذهبية والبطاقة البنكية، على حد سواء، استعمال وسائل السحب والدفع لبريد الجزائر و البنوك، وهذا في إطار اتفاقية التعامل البيني بين منصتيهما النقديتين.