بريد الجزائر.. إجراءات تسهيلية لحاملي البكالوريا الجدد

وفرت مؤسسة بريد الجزائر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، إجراءات تسهيلية جديدة لفائدة الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أنه وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يواصل مرافقة طلبة التعليم العالي، لاسيما الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا 2025، من خلال توفير حلول دفع إلكترونية ووسائل خدماتية تسهل عملية التسجيل عن بعد.

وأوضحت بريد الجزائر أنه يمكن للطلبة تسديد حقوق التسجيل الجامعي عبر البطاقة الذهبية مباشرة على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي PROGRES :

https://progres.mesrs.dz/webetu/