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بريد الجزائر: الطلبة الجدد بإمكانهم فتح حسابات جارية عن بعد

الشروق أونلاين
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بريد الجزائر: الطلبة الجدد بإمكانهم فتح حسابات جارية عن بعد
ح.م

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، الأحد، إن الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا يمكنهم القيام بعملية أولية لفتح حسابات بريدية جارية عن بعد، قبل التنقل إلى مراكز البريد لاستكمال العملية.

وحسب بيان للمؤسسة “تمنح منصة بريد الجزائر للطلبة الجدد إمكانية فتح أولي للحساب البريدي الجاري عن بعد، حيث تسمح هذه العملية بتسريع وتيرة معالجة الطلب عن طريق ملء الاستمارة عبر الموقع وبالتالي إصدار وسائل الدفع الخاصة بهم (دفتر شيكات والبطاقة النقدية الذهبية).

وأضاف: فور حصول الطالب على إشعار بتأكيد طلبه للفتح الأولي لحسابه البريدي، يمكنه التقرب من مكتب بريد إقامته لاستكمال إجراءات فتح الحساب البريدي.

وأشار إلى إن: كل مراحل عملية فتح الحساب البريدي الجاري وكذا الوثائق الإدارية اللازمة للملف موضحة ومفصلة عبر الرابط التالي: https://ccpnet.poste.dz/

وسابقا، أعلنت مؤسسة بريد الجزائر أنه أصبح بإمكان زبائنها فتح حساب بريدي جاري عن بعد ودون الحاجة للتنقل إلى المراكز البريدية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه يمكن فتح حساب بريدي جاري دون التنقل إلى المكتب البريدي، وهذا عبر الموقع الرسمي لبريد الجزائر  https://ccpnet.poste.dz/.

تغيير الرقم السري مع تجديد البطاقة الذهبية

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، أن الرقم السري للبطاقة الذهبية يبقى ثابت ولا يتغير حتى في حال تجديد هذه الأخيرة.

وقامت المؤسسة بطرح سؤال عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” جاء كالتالي “عند الحصول على بطاقة ذهبية جديدة بعد انتهاء مدة صلاحية البطاقة الأولى, هل أحصل على رقم سري جديد” ؟

لتجيب بعدها “البطاقة الذهبية المجددة تملك رقم سري جديد !” هو خاطئ ، موضحةالبطاقتان القديمة والمجددة تملكان نفس الرقم السري (ثابت لا يتغير).

تعطل تحيين الأرصدة.. بريد الجزائر يصدر توضيحا

طمأنت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها بأن تعطل تحيين الأرصدة في الحسابات الجارية مؤقت ويجري إصلاحه، وأن سببه عمليات السحب الكبيرة خلال عيد الأضحى.

ونشرت المؤسسة  بيانا جاء فيه: “تعلم مؤسسة بريد الجزائر زبائنها الكرام، بأن أعمال الصيانة الدورية، قد أجلت لساعات قليلة تحيين المعلومات الخاصة ببعض الارصدة، لاسيما بالنظر الى العدد الكبير لعمليات السحب بمناسبة عيد الاضحى المبارك. ولقد تمت هذه العملية بصفة عادية ومن دون تسجيل أي عائق تقني.

وأضافت: “وعليه تطمئن المؤسسة زبائنها بأن كل العمليات الخاصة بحساباتهم تجري بصفة عادية وآمنة”.

بالفيديو.. بريد الجزائر يعلن حل مشكلة تجديد كلمة المرور على “بريدي موب”

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها عن حل مشكلة تجديد كلمة المرور على “بريدي موب” بعد تلقيها العديد من الشكاوي من زبائن لم يتمكنوا من دخول التطبيق بسبب نسيان كلمة المرور وعدم القدرة على تجديدها.

وأرفقت المؤسسة بيانها بفيديو توضيحي يبين كيفية إعادة تعيين كلمة المرور.

بريد الجزائر: هذه هي مهلة تفعيل الرمز السري للحسابات البريدية

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها أن الاطلاع على الحساب البريدي يكون بعد 24 ساعة من تفعيل الرمز السري الخاص به.

وأكدت مؤسسة البريد، الأحد، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أنه عند استلام الرمز السري الخاص بالحساب البريدي الجاري من المكتب البريدي يجب على الزبون الانتظار 24 ساعة  لاستخدامه.

وأضاف المؤسسة أنه بامكان الزبائن الاطلاع على رصيد حسابهم البريدي الجاري عبر الولوج الى الرابط التالي:  https://eccp.poste.dz/

بريد الجزائر يحذر زبائنه من الوقوع ضحية لتطبيقات شبيهة لبريدي موب

حذرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها، من تطبيقات شبيهة لبريدي موب، يتم تداولها على الانترنيت على أنها رسمية، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية وقوع عمليات احتيال.

وجاء في بيان لها: تنهي مؤسسة بريد الجزائر إلى علم كافة زبائنها الكرام أن التطبيق الوحيد المتوفر على البلاي ستور هو تطبيق بريدي موب وأن كل التطبيقات الأخرى لا تعود ملكيتها إلى المؤسسة. لذلك هي ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن استعمالها.

وحسبها فإن:الاطلاع على رصيد حسابكم يكون من الموقع الرسمي https://eccp.poste.dz
الخدمات عبر الانترنت، طلب البطاقة الذهبية، تعبئة الرصيد ودفع الفواتير يكون عبر: https://baridinet.poste.dz

 بالفيديو.. 7 خطوات لتعبئة رصيد هاتفك عبر الأنترنت

نشرت مؤسسة بريد الجزائر طريقة تمكن زبائنها من تعبئة رصيد هواتفهم النقال عبر خدمة “بريدي موب” وهذا باتباع  الخطوات التالية:

1- فتح تطبيق بريدي موب من الهاتف النقال

2- الضغط على اختيار “الدفع”

3- اختيار خاصية تعبئة الهاتف النقال

4- اختيار متعامل الهاتف النقال لتعبئة الرصيد

5- الضغط على مصدر العملية لادراج رقم الهاتف والمبلغ المراد تعبئته ومواصلة العملية

6- الضغط على خاصية “الحصول على رمز التأكيد” لتلقي الرمز عبر رسالة نصية قصيرة

7- كتابة رمز التأكيد المتحصل عليه عبر رسالة نصية قصيرة، ثم اضغط على تأكيد العملية لنجاح العملية.

هكذا يتم طلب دفتر الصكوك عن بعد

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر أنه بإمكان زبائنها طلب الحصول على دفتر الصكوك البريدية عبر رابط إلكتروني خاص.

وأكدت المؤسسة في منشور  عبر صفحتها الرسمية أن بالإمكان طلب دفتر الصكوك بعد الولوج إلى الرابط  https://eccp.poste.dz واتباع الخطوات التالية:

1-  كتابة رقم الحساب البريدي الجاري

2-  كتابة الرمز السري الخاص بالحساب البريدي الجاري (يمكن الحصول عليه من مكتب البريد)

3- كتابة الرمز الموجود على الصورة

هل تعرف الرقم الإثباتي في البطاقة الذهبية؟

قدمت مؤسسة بريد الجزائر معلومات لزبائنها حول الرقم الإثباتي الخاص بالبطاقة الذهبية،  والذي يطلب عند القيام بالعمليات الخدماتية البريدية التالية:

1- الاشتراك في خدمات التّطبيق بريدي موب (الموقع الإلكترونيّ).

2- تسجيل التّطبيق بريدي موب (المحمول).

3- تغيير رقم هاتفكم النّقّال (الموقع الإلكترونيّ).

4-الدّفع عبر الإنترنت (الموقع الإلكترونيّ).

5- إسمكم ولقبكم، يطلبان منكم لدى الدّفع عبر الإنترنت (الموقع الإلكترونيّ).

وعند تاريخ الانقضاء، يطلب منكم لدى:

6- الاشتراك في خدمات التّطبيق بريدي موب (الموقع الإلكترونيّ).

7- تسجيل التّطبيق بريدي موب (المحمول).

8- تغيير رقم هاتفكم النّقّال (الموقع الإلكترونيّ).

9- عند الدّفع عبر الإنترنت (الموقع الإلكترونيّ).

10- على مُسْتَوى الشُّبَّاك الآلي للبُنُوك.

11- على مُسْتَوى جهاز الدّفع الإلكترونيّ “TPE”.

12- على مُسْتَوى شبّاك مَكْتَب البريد.

كما أشارت المؤسسة إلى أن المفتاح وحيد الاستعمال “OTP”: رمز خاص ووحيد تتلقّونه عبر رسالة نصية قصيرة، يطلب منكم استعماله بغرض:

1- إثبات الهويّة لدى طلب بطاقة الذّهبيّة.

2- الاشتراك في خدمات التّطبيق بريدي موب (الموقع الإلكترونيّ).

3- تسجيل التّطبيق بريدي موب (المحمول).

4- تغيير رقم هاتفكم النّقّال (الموقع الإلكترونيّ).

5- الدّفع عبر الإنترنت (الموقع الإلكترونيّ).

وأوضحت المؤسسة أن رمز البطاقة الإثباتيّ “CVV1″، يطلب لدى عمليّة الدّفع عبر الإنترنت  ويأتي على ظهر البطاقة.

ورمز التّعريف الشّخصيّ “PIN”: أربعة (04) أرقام سرّيّة (تصلكم من مرسل رمز التّعريف الشّخصي “PIN Mailer”)، يطلب منكم استعمالها للتّحقّق من هويّتكم.

متى تنتهي صلاحية البطاقة الذهبية؟.. بريد الجزائر يجيب

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة الذهبية.

وأشارت المؤسسة عبر منشور على صفحتها الرسمية إلى أن استخدام البطاقة الذهبية  يكون إلى غاية آخر يوم من الشهر  المذكور على البطاقة.

بينما  تتم عملية تجديدها  بصورة تلقائية، وتستلم من المكتب البريدي الذي استلمت منه أول مرة.

وأرفقت المؤسسة منشورها برابط موقع الكتروني لمن يرغب في الحصول على  المزيد من المعلومات:

https://www.poste.dz

 هذه خطوات الاطلاع على الحساب البريدي من المنزل

وضعت مؤسسة بريد الجزائر  لزبائنها خدمة الاطلاع على حسابهم البريدي من المنزل عبر اتباع الخطوات التالية:

1- التقدم إلى أقرب مؤسسة بريدية

2- طلب الرمز السري الخاص بحسابك

وخصصت المؤسسة موقعا للراغبين في معرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على الخدمة:

https://www.poste.dz/services/professional/service-compte

هكذا يتم طلب إعادة إرسال البطاقة الذهبية 

عرضت مؤسسة بريد الجزائر على زبائنها خدمة طلب إعادة إرسال البطاقة الذهبية على مستوى مكتب البريد.

وأوضحت المؤسسة أن العملية تتم عبر ملئ الوثيقة CIB755 المتوفرة على الرابط التالي: https://www.poste.dz/customer/imprimes

6 طرق للإطلاع على رصيد حسابكم

كشفت مؤسسة بريد الجزائر أنه بإمكان زبائنها الإطلاع على رصيد حساب بريدهم الجاري عبر 6 طرق:

1- خدمة رصيدي للمتعامل موبيليس

2- الموزع البريدي الجاري باستخدام البطاقة الذهبية

3- الموقع الالكتروني لبريد الجزائر www.eccp.poste.dz

4- الاتصال بالرقم 1530 واتباع خطوت الموزع الصوتي

5- على مستوى المكتب البريدي

6- عبر تطبيق بريدي موب

5 خطوات لاسترجاع البطاقة الذهبية المحتجزة

حذرت مؤسسة بريد الجزائر  زبائنها، من أن الموزع الالي يحتجز البطاقة الذهبية بعد 3 محاولات خاطئة ممتالية لادخال الرمز السري، ويجب اتباع الخطوات التالية لاسترجاعها:

1- التقدم المؤسسة البريدية أين تم احتجاز البطاقة
2- تقديم بطاقة إثبات الهوية وطلب رفع التجميد عن البطاقة “الذهبية”، ويتعين ان يتضمن هذا الطلب البيانات التالية:
3- اسم ولقب حامل البطاقة
4- رقم الحساب البريدي الجاري و / أو رقم البطاقة النقدية
5- سبب الشكوى (حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري)

بريد الجزائر يحذر من تسليم البطاقة الذهبية ورقمها السري

حذرت مؤسسة بريد الجزائر  زبائنها من تسليم بطاقاتهم الذهبية والرقم السري  لأي كان نظرا لمخاطر ذلك، كما قدمت نصائح حول طريقة حفظ هذا الرقم.

وجاء في منشور للمؤسسة على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، إن  البطاقة الذّهبيّة معدّة حصريّا للاستعمال الشّخصيّ..  لا تمنحوا بطاقتكم لأيّ كان.

كما دعا بريد الجزائر زبائنه إلى حفظ رمز التعريف الشخصي الخاص ببطاقتهم الذهبية عن ظهر قلب.

وحسبها، فالرمز السري يسلم مع البطاقة الذهبية مكون من 04 ارقام لا ينسى أبدا.

بريد الجزائر: 7 خطوات لمتابعة التسليم البريدي

وضعت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها 7 خطوات لمتابعة الارسال البريدي والتسليم ومتابعة الشحنة وما يمكن القيام به في حالة صادف مشكلة في تسلم طروده البريدية.

1- يطلب مرسل عنصر مسجل أيضًا أن يتم إخطاره باستلام العنصر من قبل المستلم إما عن طريق البريد (إرسال إشعار بالاستلام) أو عن طريق برقية (b @ rkiatic).

2- البريد المسجل مع الإقرار من استلام أو المسجلين الإلكتروني مصحوب بعلم الوصول (LR / AR) هو الخدمة البريدية السماح للمرسل عنصر للحصول على دليل على الصحيح استلام وقعت من قبل المستلم أو من ينوب عنه.

3- خدمة “التتبع والتتبع” عبر موقع aptracking.poste.dz : تتيح هذه الخدمة للعميل مراقبة المعاملة المحجوزة لشحنته عن بعد من خلال موقع ويب Algerie Poste، باستخدام رقم الرمز الشريطي المخصص للشحنة (تم إدخاله في الإيصال المقدم لجميع البنود المسجلة للنظامين).

4- الشحن بالقيمة المعلنة: تقدم هذه الخدمة ، التي تشبه التوصية إلى حد كبير، ضمانات إضافية للمرسل من خلال ضمان شحنة آمنة وواثقة من البضائع الصغيرة والمراسلات القيمة بالإضافة إلى استرداد القيمة المعلنة في حالة الفقد أو التلف.

5- صريح: العناصر السريعة أو “السريعة” هي العناصر التي يطلب المرسلون التوزيع الفوري لها عن طريق البريد الخاص عند وصولهم إلى مكتب الوجهة.

6- سحب عناصر المراسلات / تصحيح العنوان: لمرسل عنصر مؤتمن على الخدمة البريدية الحق في المطالبة بإعادته ، طالما لم يتم تسليم هذا العنصر إلى المرسل إليه. يمكنه أيضًا تغيير العنوان.

يجب تقديم أي طلب لسحب المراسلات أو تغيير العنوان كتابيًا وموقعًا من قبل المرسل الذي يمكنه إثبات هويته.

7- بنود المراسلات المرسلة مقابل سداد التكاليف: يمكن للمرسل إرسال شيء ويطلب من البريد الجزائري استرداد قيمته في وقت تسليمه إلى المستلم.

هذه خطوات إعادة بعث المراسلات الجديدة

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها، ممن غيروا محل إقامتهم بصفة نهائية أو مؤقتة بأنه يمكنهم إعادة بعث المراسلات إلى عنوانهم الجديد بتسليم طلب إلى:

1- ساعي البريد

2- التقدم إلى مكتب البريد

3- إرسال طلب عبر البريد

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن الزبون الراغب في مزيد من المعلومات عليه الدخول إلى موقعها الرسمي:

ttps://www.poste.dz/customer

6 خطوات لإدخال أو تغيير رقم الهاتف

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها عن إمكانية إدخال أو تغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية عبر الولوج إلى موقعها واختيار الخدمة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن الزبون الراغب في تغيير رقم الهاتف عليه القيام بهذه الخطوات التالية:

1- إيداع البطاقة بالشباك البنكي الآلي وإدخال الرمز السري.

2- الضغط على الزر الخاص بـ “خدمة الهاتف النقال”.

3- انتقاء الخدمة “تغيير رقم الهاتف النقال”.

4- إدخال رقم الهاتف النقال (لتغيير الرقم أو لإدخال الرقم لأول مرة).

5- التأكيد على تفاصيل العملية (أي رقم البطاقة ورقم الهاتف النقال).

6- الضغط على زر التأكيد من أجل التصديق على العملية.

هذه طريقة الاستفادة من خدمة “بريدي باي”

قدمت مؤسسة بريد الجزائر عرضا لفائدة التجار والمتعاملين الإقتصاديين يمكنهم من الإستفادة من خدمة بريدي باي.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها أنه بإمكان التجار والمتعاملين الاقتصاديين  الإستفادة من خدمة “بريدي باي” عبر التقدم إلى المديرية الولائية لبريد الجزائر، وتقديم ملف الانضمام المتكون من:

1- نسخة من السجل التجاري

2- نسخة من بطاقة التعريف الضريبية

3- نسخة من بطاقة التعريف لصاحب المحل أو الوكيل

4- صك بريدي مشطب

للإشارة خدمة “بريدي باي” تسمح للزبائن بالدفع الإلكتروني عند اقتناء المشتريات لدى التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسجلين بها، وهذا عن طريق رمز الإستجابة السريعة.

رقم قياسي لتعبئة الهاتف إلكترونيا في فيفري

سجلت مؤسسة بريد الجزائر، خلال شهر فيفري، ارتفاعا ملحوظا في عملية تعبئة رصيد الهاتف النقال عبر تطبيق بريدي موب.

وكشفت المؤسسة في منحنى بياني نشرته على صفحتها الرسمية عن الأرقام المسجلة لهذ العملية والتي ارتفعت بنسبة تجاوزت 780%.

وبلغة الأرقام سجل بريد الجزائر  مع انطلاق هذه الخدمة في ديسمبر الماضي 12960 عملية تعبئة للهاتف النقال عبر التطبيق لتصل في شهر فيفري إلى 135309.

 10 خطوات لسحب النقود بدون استعمال البطاقة الذهبية

طرحت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها الحائزين على البطاقة الذهبية، خدمة سحب أموالهم دون الحاجة لاستعمالها من أي موزع آلي يختارونه عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في بيان للمؤسسة أن الخدمة تتيح لهم امكانية اختيار أي شخص أخر لكي يستفيد من هذه العملية وذلك بتسليمه الرقم السري الخاص بها وفق إتباع الخطوات التالية :

1- الدخول في الحساب بريدي موب

2- اختيار خدمة السحب بدون بطاقة.

3- الضغط على العلامة +.

4- اختيار المصدر.

5- تحديد المبلغ.

6- تحديد مدة صلاحية عملية السحب.

7- الضغط على إنشاء.

8- تظهر كل التفاصيل و الضغط على تم.

9- تظهر لك رسالة بنجاح العملية.

10- ستصلك رسالة نصية قصيرة مباشرة الى الهاتف النقال تحتوي على الرقم السري الخاص بالعملية

 المراحل على مستوى الموزع الالي:

1- اختيار خدمة السحب بدون بطاقة.

2- ادخال الرقم المتعلق بالسحب الذي تلقاه بتطبيق بريدي موب.

3- كتابة الرمز السري المتحصل عليه بالرسالة النصية.

4- سحب المبلغ الذي حدد سابقا

6 خطوات لربط الحساب البريدي بالهاتف النقال

أكدت مؤسسة بريد الجزائر أنه بإمكان زبائنها الإستفادة من خدمة تلقي الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة عقب كل عملية بريدية في حسابهم الجاري.

وأوضحت المؤسسة أن تفعيل الخدمة يسمح بتلقي رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف النقال مباشرة عند سحب أو تحويل الأموال من وإلى الحساب البريدي الجاري.

وتفعيل هذه الخدمة يستلزم القيام بـ 6 خطوات:

1- ادخال رقم الحساب البريدي.

2- ادخال الرمز السري.

3- ادخال نص الصورة ثم على تنشيط.

4- اختيار خدمة الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة.

5- كتابة رقم الهاتف النقال وستحصل مباشرة على رمز سري مكون من 6 أرقام.

6- كتابة الرمز والضغط على خاصية التأكيد.

هكذا يمكن تفعيل أو تجميد البطاقة الذهبية

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر أنه بإمكان زبائنها تفعيل أو تجميد البطاقة الذهبية عبر تطبيق بريدي موب.

وفي منشور على صفحتها الرسمية أكدت المؤسسة أنه بالإمكان تفعيل أو تجميد البطاقة الذهبية في الحالات الطارئة عبر التطبيق الهاتفي بريدي موب.

وأشارت إلى امكانية الحصول على معلومات أكثر عبر موقعها الإلكتروني.

5 خطوات لتحويل الأموال من حساب إلى آخر

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر طريقة تحويل الأموال من حساب بريدي إلى آخر عن طريق استعمال تطبيق بريدي موب.

وفي فيديو توضيحي نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” بينت فيه الخطوات الواجب اتباعها لتحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر بطريقة ناجحة:

1- ادخال الإسم والرقم السري لبريدي موب.

2- الضغط على خيار “التحويلات”.

3- اختر خاصية التحويل نحو حساب آخر.

4- اختر المصدر، رقم الحساب RIP للمؤتمن والمبلغ المراد تحويله.

5- ادخال الرقم السري لبريدي موب.

هذه هي التواريخ الجديدة لصب معاشات المتقاعدين

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، الإثنين، عن تواريخ جديدة لصب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق.

وأفاد منشور للمؤسسة، جاء عبر حسابها الرسمي، أنه قد تم تحديد رزنامة صب معاشات المتقاعدين و ذوي الحقوق وتوزيعها على عدة أيام بالإعتماد على رقم الحساب البريدي (أقصى اليمين دون احتساب المفتاح).

الدفع عن طريق رمز الإستجابة السريعة بات ممكنا

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، الخميس، عن خاصية جديدة تتيح لزبائنها دفع مستحقات مشترياتهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها “يمكنكم ولأول مرة في الجزائر دفع مستحقات مشترياتكم مهما كانت طبيعتها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة ?? ????”.

وأكدت أن العملية تتم “بطريقة سهلة وآمنة باستخدام خدمة الدفع الاكتروني المتوفرة عبر التطبيق الهاتفي بريدي موب”.

وطلبت المؤسسة من زبائنها الولوج إلى الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات.

بريد الجزائر: 6 خطوات لتغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن خدمة تغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية باستخدام الموزع الآلي وذلك بإتباع الخطوات التالية:

1- إيداع البطاقة بالشباك البنكي الآلي وإدخال الرمز السري.

2- الضغط على الزر الخاص بـ “خدمة الهاتف النقال”.

3- اختيار الخدمة “تغيير رقم الهاتف النقال”.

4- إدخال رقم الهاتف النقال (لتغيير الرقم أو لإدخال الرقم لأول مرة)

5- التأكيد على تفاصيل العملية (أي رقم البطاقة ورقم الهاتف النقال)

6- الضغط على زر التأكيد من أجل التصديق على العملية.

بريد الجزائر يعلن عن 8 خدمات لتطبيق بريدي موب

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن الخدمات التي يمكن الاستفادة منها باستخدام تطبيق بريدي موب.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أنه بإمكان الزبون تحميل التطبيق من بلاي ستور، والاستفادة من خدماته المتعددة المرتبطة بالبطاقة الذهبية والحساب البريدي الجاري.

1- السحب بدون بطاقة Cardless.

2- شحن رصيد الهاتف النقال.

3- بريد باي.

4- الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة.

5- تحويل الاموال من حساب بريدي الى حساب بريدي آخر.

6- تغيير العنوان المخصص لإرسال الفواتير.

7- تجديد البطاقة الذهبية.

8- تحديد مواقع تواجد الموزعات الالية.

وأشارت المؤسسة إلى أن التطبيق الوحيد المتوفر على بلاي ستور هو تطبيق بريدي موب وأن كل التطبيقات الأخرى لا تعود ملكيتها إلى مؤسسة بريد الجزائر.

بريد الجزائر يصدر توضيحا حول استعمال الرمز السري للحسابات

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر  أن الرمز السري المتعلق بالحسابات البريدية والذي  يستلمه الزبون من مكاتبها يصبح فعالا بعد 24 ساعة.

وحسب بيان توضيحي نشرته المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك فإن “الرمز السري المتعلق بحسابكم البريدي الجاري يصبح فعالا بعد 24 ساعة من استلامه من المكتب البريدي”.

وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على الرصيد عبر الولوج إلى الرابط التالي https://eccp.poste.dz

نصائح في حال احتجاز بطاقتك الذهبية

وفي وقت سابق قدمت المؤسسة نصائح للزبائن في حالة احتجاز شبابيك الدفع الآلي للبطاقة الذهبية.

ونشرت على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك خطوات استعادة البطاقة الذهبية.

وأشارت إلى أن الزبون ملزم بالتقدم الى المؤسسة البريدية، التي احتجزت فيها البطاقة حاملا بطاقة إثبات الهوية وطلب رفع التجميد عن البطاقة الذهبية.

وأوضحت المؤسسة أنه يتعين أن يتضمن الطلب، إسم ولقب حامل البطاقة، رقم الحساب البريدي الجاري ورقم البطاقة النقدية، سبب الشكوى المتمثل في حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري.

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التعليقات
102
  • زينو

    بريد الجزائر: فتح حساب بريدي عن بعد أصبح ممكنا. أصبح غير ممكن بعدة عددت محوالات بأت بالفشل. إعادة النظر في فى بالمتصفح الخاص بفتح حساب بريدي

    1
  • مواطن

    راكم روطار بالبزاف

    7
  • Ado

    واو ما هذا التقدم هههههههههه

    9
  • علي

    في يوم واحد وعلى موقع يوتوب ، يشاهد يوميا حوالي 5 ملايير فيديو ، عندما تستخرج حفنة نقود تتعطل الدنيا

    9
  • يماحة

    المشكل رصيد التحويل قليل جدا 5ملاين

    6
  • Laifaoui Noureddine

    عندي مشكله في الرقم السري لتطبيق بريدي موب لقد نسيت كلمه السر

    -2
  • SAIDA

    لذيا رقم سري منذمدةولم اتمكن من استخدامه للوصول ،لاادري ماالحل اوالطرية الصحيحة

    0
  • sammy

    ما دخل العياشة هنا، هل تريد ان ابعث لك صورتي في المطبخ مع غاز المدينة لتصدقني

    -18
  • Fouadzedadra

    أنا مشمئز من بريد الجزائر أين هي المسؤلية وأين هو الإنضباطد لقد إنتهت صلاحية بطاقة الذهبية منذ ماي2020ونحن الأن فى شهر جوان2021ولم تصلني البطاقة الجديدة

    4
  • Benoumhani bachir

    عندي مشكلة في البطاقة الذهبية في لاتقبل الرقم السري مع انوا صحيح100/100 وفي كل محاولاتي يتم الحجز هل من تفسير

    3
  • Azer

    ملاحظة اطلعت على بعض التعليقات من المواطنين رغم اهميتها لكن لم ارى أي تعقيب من مؤسسة البريد .

    3
  • Azer

    لايمكن التهرب من المسؤلية من طرف بريد الجزائر . فعليها محاكمة اي تنظيم يستعمل شعارها .وهي عملية ليس بمقدور المواطن القيام بها

    0
  • موح

    من فضلكم اعطونا اسهل طريقة لسحب أموالنا من مكاتبكم رانا هرمنا #$%#@$#@

    14
  • سمير

    ماكانش منها، ديما نطلب دفتر الصكوك عبر الأنترنت، وجامي وصلني. لوكان ماتروحش للبريد ودير طلب بنفسك ويقدم لك عون الشباك وصل الطلب، مايوصلكش

    8
  • Siahmed fouzi

    بارك الله فيكم، أشياء جميلة جدا قمتم بها هي في مصلحة المواطن وسيستفاد منها كثيرا، رمضانكم كريم

    -1
  • dzman

    إلى رقم 4 المروكي :مهما رانا بعاد لكن تبقى الجزائر أفضل من بلد المخدرات والسياحة المراكشية .

    -14
  • معلق حر

    مع الوقت الزبائن و المؤسسة سيتجنبون بالتجربة أكثر حالات إبتلاع البطاقات في المستقبل، يمكن لمؤسسة بريد أن توفر في مكاتبها بطاقات مؤقتة مع رقم سري صالحة لمدة شهر مثلا، لغرض السحب من الموزعات الآلية للمؤسسة فقط، سواء حالات الإبتلاع أو حتى للزبائن الجدد بتكلفة معينة في إنتظار إستصدار البطاقة الذهبية الفعلية، كما أنه ينبغي النجاح في السيطرة على منظومة الموزعات الآلية بشكل حاسم حتى تلك التابعة للبنوك .

    3
  • نور احمد

    ضيعت رقم السري مالعمل؟

    -3
  • amremmu

    متى تنتهي صلاحية البطاقة الذهبية؟ ... ومتى تنتهي أزمة السيولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثم ما الفائدة للبطاقة الذهبية والأموال مفقودة في الموزعات الالية ؟

    12
  • مغربي

    راكم مازالين بعاد

    17
  • عبدالرزاق

    بارك الله فيكم، أشياء جميلة جدا قمتم بها هي في مصلحة المواطن وسيستفاد منها كثيرا، رمضانكم كريم

    1
  • كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون

    كل الكلام كذب في كذب ... أنا متقاعد لدي حسابين بريديين أردت أن أغلق أحدهما لأنني لا أستعمله منذ سنوات فأرسلت طلبا بالبريد المضمون مع وصل الاستلام (recommandé) لغلقه نهائيا وأرفقت الطلب بصورة لبطاقة التعريف وصك مشطوب إلى المركز البريدي الوطني بالعاصمة منذ 3أكثر من أشهر ولحد الساعة لم يتم إرسال لا وصل الاستلام لأعرف أن الطلب وصل ولا تم غلق الحساب الذي ما زال نشيطا لأنني أطلع عليه من الموقع بالأنترنت ... مع العلم أنني قدمت نفس الطلب للمركز الجهوي بالمدينة عندنا منذ سنة مضت فأين هذا الكذب الذي تتبجحون به بدون حياء عن الخدمة وجودة الخدمة؟ ألا تستحون؟؟؟؟

    20
  • adrari

    مؤسف جدا ان ينتطر الزبون في طابور وعمال البريد من وراء ستاراتهم يخدمون انفسهم واصحابهم والزبون هو الهم الاخير.... لا اخلاق ولا هم يحزنون

    25
  • فريد

    2021 كان على بريد الجزائر ان تاخذ معاشات كبار السن الى بيوتهم وتنقص عليهم عناء المشقة

    14
  • LATAMENE

    c'est l'endroit le plus deteste et meme si j'ai mille salaire je ne veux pas avoir un compte CCP.

    4
  • zemalache meguenni

    ومادا عن إرسال البطاقة الدهبية بدون رقم سري لم أستلمها لغاية كتابة هاته الاسطر. وزد على دالك راسلت مركز البريد للصكوك بالجزائر العاصمك بغرض تصحيح الاسم بثلات مراسلات وهدا لمدة عام بالطرق القانونية عن طريق مركز البريد في الاخر أتمنى من مديرة البريد أن تجيب وتوضح لي أين الخلل هل هو تهاون أم عدم الكفاءة لبعض العمال

    14
  • kader

    اسوا خدمات و 80% من العمال لا اخلاق لا هم يحزنون نرجوا من السادة المسؤولون عن بريد الجزائر السكوت وترك البير بغطاه وحشمو انتم في عام 1960 ورجعتونا معاكم اسكتوا 10000 مرة

    29
  • Zergui maria

    بريد الجزائر العذاب تقضي 4 أو 6سعات باش تخلص زوج دورو....وليخدموا فيه يا لطيف وحش البعض تلقى الرهج و ما تلقاهمش لا معاملة لا ابتسامة تقول راهم يصدقوا عليك ...

    24
  • zoty644

    اين السيولة اولا وثانيا راهم كبار السن يدير لاشين من 4 صباحا حتى لليل راه العايلة تتناوب على الدور كل فرد من العائلة يقابل موزع 6 ساعات وكي يتعبيجي الثاني يقابل

    21
  • مهموم و مهووس ببلاده

    ما زال الخير في بلادنا و في عبادنا

    -12
  • محمد البيّض

    من اكتوبر الى يومنا هذا لم يتم تجديد بطاقتي مع العلم اني اتصلت اكثرمن مرة ....عن أي خدمات تتحدثون؟

    21
  • أين السيولة أولا ؟؟

    بريد الجزائر قريب يقول لنا واش ناكلوا العدس وإلا اللوبيا ... كيفاش يتدخلون في البطاقة الذهبية ويعطونا كيف نتصرف بها؟ أليست هذه مسألة شخصية ؟ لنفرض أن هناك شيخا كبيرا رجلا أو امرأة في السن وأعطى لابنه رقمه السري ليخرج له النقود من الموزع أين المشكل عند بريد الجزائر؟ ثم هناك شباب الخدمة الوطنية بأماكن بعيدة أو على الحدود يأتي للمدن بعدة بطاقات ومعه الرقم السري لكل بطاقة لاستخراج المال هل هذه الحالات تزعج بريد الجزائر؟ هذا يسمى التدخل فيما لا يعنيها فكل واحد مسؤول عن بطاقته ويتحمل مسؤوليته ولسنا بحاجة لكي تربينا وتعطينا الدروس،،، ثم لماذا تنسون الأهم وهو السيولة التي عجزتم عن حلها أما هذه النصائح "البايخة" فاحتفظوا بها لأنفسكم فنحن راشدين ونعرف ما ينفعنا وما يضرنا وأحرار في بطاقاتنا التي لا تحمل من الذهبية إلا الاسم.

    24
  • يحيى

    كان من المفروض على بريد الجزائر ان يبدا باصدار البطاقة البرونزية ثم يتطور قليل و يصدر الفضية و بعد ذلك الذهبية. ام بالنسبة للموزعات اقترح فصل التيار الكهربائي عنها لكي نقتصد قليل من الطاقة الكهربائية ما دامت ليس بها نقود .

    58
  • abdou

    salem

    وأوضحت المؤسسة أنه يتعين أن يتضمن الطلب، إسم ولقب حامل البطاقة، رقم الحساب البريدي الجاري ورقم البطاقة النقدية، سبب الشكوى المتمثل في حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري.

    je doit me rappeler du numéro de cette carte
    je doit le garder chez moi dans un papier ou dans un autre support pour l ajouter dans ma demande + carte d'identité + ... etc
    très difficile .. ..

    8
  • Guidji lakhdar

    السلام عليكم نريد الاستفسار حول غلق الحسابات التجارية وكيف تتم كل هذه العروض المطروحة بعد غلق هاته الحسابات.معناه اذا غلقت الحسابات التجارية كيف يتم الدفع الالكتروني المشتريات.اليس هناك تناقض!!!!!!؟؟؟؟؟؟

    3
  • عبد الحق

    أنا من الذين غيروا عنوان السكن بسبب التقاعد وعندما نفذت مني الصكوك البريدية ذهبت لمركز البريد سلم لي إستمارة لملئها ولتبرير تغيير العنوان استخرجت من البلدية شهادة السكن مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وقدمت الملف لمركز البريد لمدينة الأربعاء بالبليدة وحاليا أنتظر الحصول على دفتر الصكوك البريدية منذ ستة أشهر وحاليا أستلم منحة التقاعد عن طريق البطاقة الذهبية فقط-فأين الخلل في هذا التأخر فمؤسسة البريد تتكلم كثيرا بدون فائدة أو نتيجة فنحن نتقدم للوراء لأنني أتذكر في الثمانينيات من القرن الماضي كانت هذه المؤسسة تقدم خدمات في القمة لماذا هذا التقهقر و سوء الإستقبال وسوء المعاملة لزبائنها.

    14
  • أحمد كاملي

    لا تزالون في وقت اللا حضارة إذا كانت الرسالة تستغرق أكثر من 20 يوما للوصول من مركز البريد الرئيسي إلى البلدية المجارة و التي تبعد 4 كلم فقط عن مركز البريد الرئيسي، هنا أتحدث عن محل عنواني أنا شخصيا .

    18
  • nasser

    8 ،10 ،6 خطوات. بسطوا العمليات.
    اماالحصول على البطاقة الذهبية !! لازم تنتظر قرن.
    اذا ودرتها او حدث خلل فيها، خلات عليك.ملف تقدمه الى رئيس مكتب البريد الذي بدوره يرسله الى الرئيس الولائي ثم.....الى رئيس مركز الصكوك البريدية...الى كل الرؤساء... وهنا تشيب الولدان.
    تعلموا من اصحاب هذه التقنية ، عند اي خلل تتصل هاتفيا بالمصلحة المختصة حيث يطرحون عليك بعض الاسئلة الخاصة بهويتك للتاكد من الشخص وانتهى...بعد اسبوع تصلك البطاقة الجديدة.
    اما هذه الشطحات فما هي الا للتنشيط وفقط.

    14
  • usma usma

    لا أستطيع تعبئة هاتفي الكترونيا لماذا مع أنني كنت استعملها كل مرة

    6
  • شخص

    أغلبية الموزعات الآلية عبر الوطن (على الأقل في ولاية البليدة) إمّا ما فيهاش دراهم و إمّا en dérangement و إمّا حابسة ، عندما تصلّحون هذا المشكل، نتحدث عندها عن الجديد ؟

    17
  • جنوبي

    اتحدى وزارة البريد أن تعطينا موزع آلي واحد بمدينة بشار شغال أيام دفع معاشات المتقاعديم و أجور أفراد الجيش يوم 18 من كل شهر و أحيانا يمتد التوقيف أياما

    17
  • NASTEB

    عما تتحدثون و الله نحن في مدينة تبسة لنا شهور و نحن نقاصي من سحب رواتبنا و لا نقدر لعدم وجود سيولة و الطوابير بالساعات و في الاخير تنفذ السيولة و الله العظيم سحبت مرتبي بعد 15 يوم على مرتين من DAB و لا حياة لمن تنادي هل نحن في الجزائر ام لا و يقول لك خدمات الذهبية هل من منقذ يا شروق من فضلكم اوصلوا صوتنا للمسؤولين فتجد السيولة يو او يومين في الاسبوع في مكاتب البريد و الباقي طوابير في موزعات البنوك و الغريب لا تعمل كلها و شكرا .

    16
  • جزائرنا

    اكتر من عام ونصف تقدمت بطلبي في ضياع الرقم السري للبطاقة وأردت تغيرها ولكن ...هل هناك أذان صاغية

    12
  • BERBOUCHI SOFIANE

    عندي شهرين وانا نحاول نسجل في بريد موب مقدرتش كل مرة يقول SERVEUR INTROUVABLE

    10
  • s

    الاسم و اللقب أخي لا يكفي ... هناك ألف ممن لديهم نفس اسمك و نفس لقبك ...لازم تاخذ كل الاحتمالات .

    7
  • نوال رشيد

    لماذا بالجزائر المستقلة تقوم الشركات والإدارات العمومية بمخاطبة المواطنين بلغة المستعمر أولا ثم تتم الترجمة ؟؟؟ ولا أتكلم عن الوثائق المفرنسة باستثناء الحالة المدنية والقضاء ... هذه لم أفهمها لحد الساعة.

    18
  • عبد الحكيم "قسنطينة"

    عندي 6 اشهر من طلبي للبطاقة الذهبية لا شئ و لا رد مؤسسة بريد الجزائر مثال للرداءة و التوظيف بالمحسوبية لذلك هي متخلفة جدا .

    12
  • rahimakhiari@gmail.com

    لماذا كل هذا التوضيحات ما دامت كل الاجهزة بدون سيولة اغلقوها أفضل من التكنولوجيا المعطلة دائما اجهزة بدون نقود إلا متى هذا الوضع؟؟؟؟؟؟؟؟

    15
  • محمد العربي

    و لماذا اوقفتم البريد ويب يا بريد الجزائر ؟

    9
  • محمد

    هذه المؤسسة بعيدة كل البعد عن انشغالات المواطنين وبخصوص صب المعاشات فهذا هراء لاصحة له مثلا معاشي تم صبه ليلة 15 فيفري ولحد الآن مراكز البريد لاتوجد بها سيولة وان وجدت تذهب هنا وهناك والقليل منه يوزع بالشباك

    11
  • Ahmed

    Ila moh 32: On revient en marche arrière parce qu'on n'a pas la 1ère vitesse.

    6
  • Yacine

    كل صباح قانون جديد تعليمات جديدة نظام جديد مذكرات جديدة كلها تصب في تطوير البيروقراطية و العرقلة و تضخيم الطوابير سبحان الله لماذا كل هذه العراقيل كيف يمكن للمواطن ان يحفظ رقم البطاقة بالكامل انا كمواطن احتفظت بالرقم السري فقط يجتهدون في خلق العراقيل و فقط مديرية كاملة لا تستطيع إيجاد حلول ناجعة و آمنة من دون اللجوء إلى البيروقراطية

    16
  • Yacine

    مديرية عامة بكل طاقمها لا يمكنها اتخاذ إجراء صحيح و مدروس من كل النواحي الخ

    7
  • محمد

    الدولة الوحيدة في العالم التي تحدد رزنامة لصب المعاشات .... في كل دول العالم المعاشات تمر مباشرة إلى حساب المتقاعدين في تواريخ مضبوطة دونما رزنامة إنها الجزائر وكفى

    16
  • روابح ميلود

    ما هذه الشروط القاتلة؟ (إسم ولقب حامل البطاقة، رقم الحساب البريدي الجاري ورقم البطاقة النقدية، سبب الشكوى المتمثل في حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري) هل رأيتم واحد يذهب لمكتب البريد ليشتكي مكان واحد آخر؟ ثم أليست بطاقة الهوية المرقمنة المؤمنة كما قلتم كافية؟ ثم كيف تطالبونه برقم البطاقة ومعظم الناس لا يعرفون هذا الرقم لأنهم يستعملونها في استخراج الأموال من DAB وليس في الشهادة للزواج ليتذكروا رقمها الصعب والطويل... هل هذه هي الرقمنة والتسهيل على المواطن؟ بل قولوا الرقمنة والتعسير والتوعير على المواطن لأن شروطكم تعجيزية بامتياز فحتى بالسبعينات لم نرى هذا العصير والتعسير.

    21
  • عماد

    ربي يجيب الخير

    6
  • nacer

    وش من عصر راكم عايشين، و كأني اقرأ أخبار من السبعينات أو الثمانينات، الناس راهي في البيتكوين و الله ثم والله تدخل للدار ما تلقى فيه سنتيم واحد، لانه غير محتاج للنقد، كل شيء يمر عبر البطاقة أو الأنترنت

    19
  • ياسين

    إلى : نجمة الشمال
    أكتبي مليح وبعربية سليمة، وممبعد انتقدي الغير

    -5
  • Omar

    L'ÂGE D'OR DE ALGÉRIE POSTE ET DE LA CARTE EDHAHABIA OU COMMENT ALGÉRIE POSTE EST PASSÉE DU PAPIER AU NUMÉRIQUE POUR REVENIR AU PAPIER... DANS UNE ENTREPRISE QUI SE VEUT MODERNE, IL SUFFIT PAS DE MODERNISER LES OUTILS, IL FAUT ÉGALEMENT MODERNISER LES UTILISATEURS DE CES OUTILS... VIVE LE BON SENS

    11
  • علي علي

    كلمة حق أقولها:
    البطاقة الذهبية" نَقْصَتْ عْلينُا لَغبينَة"، و حتي و لم تكن السيولة بالموزع، و حتى و إن ابتلعت البطاقة فطرقة استرجاعها لا بالبروقراطية و لا بالتعجيزية .
    فالمؤسسة تتحسن و الحمد لله.
    شخصيا واجهة بالطاقة صعوبة لمدة شهرين إلا أن حل المشكلة.

    -11
  • Gouasmi

    يجب على وزير البريد واﻻتصﻻت الضرب بيد من حديد.

    6
  • Abdou fadl selma

    لماذا لم يضاف في التطبيق بريدي موب كيفية تسديد الفواتير (الماء و الكهرباء) دون عناء التنقل الى المكاتب وبطريقة سهلة الولوج الى هذا التطبيق خاصة لكبار السن

    8
  • عيسى بختي

    السلام عليكم بارك الله فيكم واسأل الله أن يكون مفيد للشب الجزائر وأن نبني جزائر جديدة .وشكرا

    -5
  • أدم منير

    هذي الخاصة قديمة لاجديد يذكر

    4
  • جنوبي

    و ماذا عن عدم سحب الأموال من الموزع الآلي بسبب توقفها شبه كلي و فراغ بعضها من الاوراق النقذية على مدار السنة

    13
  • عبد المؤمن

    الموزع الالي في عطلة طويلة .... وعمال البريد يتكبرون ويتجبرون على اخوانهم كانهم هم من يعطونا الاموال من جيبهم.....

    20
  • محمد توفيق

    وفرووا السيولة في مكاتبكم اولا قبل ان تروجوا لخدمات بريدي موب التي يراها المواطن من الرفاهية.

    15
  • توفيق

    وفرووا السيولة في مكاتبكم اولا قبل ان تروجوا لخدمات بريدي موب التي يراها المواطن من الرفاهية.

    6
  • ramid

    البيروقراطية و التعقيدات لا تنتهي مع الرداءة في التسيير. مع هذه العقليات المتحجرة و المتخلفة لا نستطيع ان نتقدم مهما كانت وسائل العصرنة.

    13
  • بوعبيد خالد

    لا يمكن الدخول الى موقع التسجيل لبريدي موب

    4
  • moh

    je comprends pas pourquoi en revient en arrière ??!

    2
  • غيور على الجزائر

    على القراء الكرام تقيم سكاويهم وملاحظاتهم بصفحة بريد الجزائر في الفايسبوك

    7
  • Tadjer

    حجز البطالة البريدية في الموزع الآلي له سبب واحد و هو إدخال الرمز السري ثلاث مرات خاطئة لا غير، فلماذا تقديم طلب رفع التجميد عن البطاقة البريدية مع كتابة السبب

    9
  • ما تبقى من مواطن

    بريد الجزائر تخسر زبائنها الواحد تلو الآخر لصالح مؤسسات أخرى نتيجة فشلها في التأقلم مع التطور الحادث ونتيجة فشلها تعود لتمسك مسيريها بطرق التسيير التي أكل عليها الدهروشرب.

    18
  • محمد

    انا ومجموعة كبير ة من الزبائن لم نحصل اصلا على هته البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها رغم الخدمات السيئة اهته المؤسسه

    12
  • عبد الحق

    تطبيق تابع لبريد الجزائر يفلكسي للمحمول ولا يعبأ ADSL ، اتمنى ان تدرج هذه الخاصية .

    14
  • Haoues Lamri

    هذا الخدمات من بكري كاينة علاه هذا جديد

    2
  • نبيل

    تطبيق ممتاز يوفر الكثير من الجهد و الوقت و موثوق و آمن تبقى نقطة واحدة ايجاد حل لمشاكل نسيان الرقم السري التطبيق.

    3
  • محمد العربي

    تحصيل حاصل ، كل خدمات قديمه.........لماذا اغلق البريديويب ؟

    6
  • دحماني لخضر

    لك من التعليقات عبرة يا صاحب الفكرة البيروقراطية
    و كم من مرة تقدمت عبر الانترنيت للحصول على بطاقة غولدن مع اتباع الطريقة تاعكم منذ رمضان الفارط و سيحل علينا رمضان و لم احصل على البطاقة رغم انكم ستأخذون المال المخصص لها و أكثر بعد السحب و تفقد الحساب و الضريبة السنوية ووو

    لها

    20
  • Ali boukhres

    كيف يمكنني. استرجاع الرقم السري للبطاقة الذهبية بعد ضياعه

    2
  • موظف بالبريد هرب مبكرا

    غاشي كسلان يريد كل شئ بارد ياشعب ياجمهور رغم هذا التضييق وهذا البيروقراطية فهناك من يحترف السرقة والكذب والاحتيال اما في ما يخص اللقب والاسم فقط يكفي فهناك في الاسم العائلي واحد يوجد العشرات نفس الاسم ونفس اللقب وحصل الكثير من المشاكل في تسليم دفاتر الشيكات بالاسم واللقب فقط

    13
  • Mohamed

    الله يهدي ماخلق اصبح عمال البريد يتكبرون ويتجبرون على اخوانهم كانهم هم من يعطيونا الاموال من جيبهم يعنى بالدارجة الهدرة معاهم بالطلب وياربي يشوف فيك لكن حاشا البعض لأن وليد الاصل والمتربي يبقى كذالك مهما كان حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

    36
  • محمد

    شكرا ،الجزائر الجديدة !!!!!!!!
    آه يا العصابة ، نعرف أنك خدعت الكثير من بوصبع لزرق بانتخابات 12/12 /2019 ، لكن الأحرار لم ينخدعوا و سيقفون لك بالمرصاد ، سنعود بإذن الله ، لن نخدع و سيعود من خدعتموه أيضا ، تبا لكم يا مذلولين

    20
  • ayedbrahim

    الادارة و ما ادراك ما الادارة حتى وزير العدل يشتكي منها ما بالك بالمواطن البسيط سنبقى على هذا الحال مع هذه العقول

    38
  • Sami

    ça fait 6 mois que j'attends ma carte eddahabia oumazal

    22
  • بن مير بشير

    خطوة للأمام ثم خطوات للخلف يعني دائما في تخلف ممنهج.

    35
  • عبدالله بن محمد

    أنا مفهمتش علاش ما ديروش صراف آلي متطور تاع لي توش هذاك تاع لقفل يتمحى ويملط ويتكسروا صباعك وانت تكتب، وزيد وفر فيه السيولة 24ساعة ومن بعد احكي كيفاش نخدموا بيه على العام حابس راه في الصيانة وما دام يتحكم فيه عباد عيانة ماشي رايح يتريڨل

    48
  • ABDELALI mohamed

    عند بلع البطاقة في الجهاز لماذا لازم نستنا 12 ساعة باش ارجعها لي. ما فهمتش علاش هذه المدة الزمنية؟

    39
  • نجمة الشمال

    قناص قاتل الشر. كي نضربو رقم البطاقة تخرج المعلومات لكن واش من اثبات بلي هاذيك المعلومات هي تاعك و ماشب تاع خوك ولا باباك ولا جارك ولا سارقها . الا ببطاقة الهوية لي تثبت نفس المعلومات لي تخرج عندهم . في بالي مازلك و لي يفهم كيما نتا ناقصين بزاف فهامة و المنكق نش خاملين فيه اصلا

    -41
  • Haidas benyamina

    لا أستطيع حفظ رقم البطالة الذهبية نظرا لكبره

    48
  • ناصر

    هده عراقيل مؤسسة بريد الجزائر لاسترجاع البطاقة المحتجزة... حبدا لو اضفتم هدا الشرط:
    الطلب يجب ان يتضمن كدلك عدد المرات التي سدد فيها رونارلدو الكرة علي المرمى طوال مسيرته الكروية.

    57
  • معطي أحمد

    أجهزة معظمها معطلة أو لاتتوفر على سيولة. لك الله ياجزائر أعدائك في الداخل أكثر من أعدائك في الخارج.

    86
  • Zaoui tedj

    في البنك تعطيه بطاقة التعريف يعطيك صوالحك و في مكتب البريد تحسب باغي تلفون الباك

    44
  • الرقمنة + التعجيز= العودة للصفر

    هناك شرط تعجيزي يطلبه البريد حسب مقالكم لاسترجاع البطاقة المبتلعة من الآلة وهو: رقم البطاقة النقدية... هل تعلمون أن 95% من الزبائن لا يعرفون رقم بطاقاتهم الذهبية لأنهم لا يكترثون لذلك ولا يستعملونها إلا لاستخراج المال وليس للمعاملات التجارية... ثم تقديم بطاقة التعريف الوطنية "البيومترية" كافي ،،، ألم تقولوا أنكم مع الرقمنة فلماذا لا تكتفون برقم البطاقة البيومترية المرقمنة فهي تحمل كل تفاصيل الشخص ولا يمكن أن يستعملها أحد غيره لأنها مؤمنة ... أو أرسلوا له sms عبر هاتفه للتأكد من هويته بدل هذه الشروط الجهنمية والأحجيات.

    179
  • كمال

    وعلاش كل هاذي العراقيل يكفي أنه يقدم بطاقته التعريفية ويسترد البطالة ويتم اعادة تشغيلها في نفس اللحظة على مستوى نفس المكتب طلب وتعليل سبب السحب وشحال تحبو الورق والله عييتونا

    114
  • rafik

    انا انتضرت طابور طيويل جدا تقريبا ساعتين أو أكثر وعند استعمال بطاقة الذهبية ابتلعها الجهاز وذهبت عند مركز البريد قالولي زيد دير لشان وانتظر باش يردولي البطاقة قلتلهم اديوها راهي ليكم

    126
  • امين 33

    مازالت البيروقراطيه تسرى في عروقكم مادام الزبون قدم لكم بطاقه الاثبات وحضوره شخصيا لمادا تقديم الطلب

    137
  • Adel

    ههههههه الموزع الالي في عطلة طويلة الامد لسبب واحد وهوا hors service دائما و أبدا

    111
  • omar

    JE BAILLE DE SOMMEIL, BONNE NUIT ....

    21
  • الجزائري

    البيروقراطية تضرب من جديد لماذا الطلب و التبرير اذا كانت هوية المعني ثابتة من خلال وثائقة لان الاحتجاز اغلب ما يكون من خلل تقني في الموزع او عند انتهاء صلاحية الطاقة او عدم اعادة تنشيطها

    110
  • قناص قاتِل الشـــــــــــر

    في قاعدة البيانات تكتب الاسم واللقب فقط يخرجلك رقم الحساب ورقم البطاقة و كل بقية المعلومات ، فلماذا كل هذه البيروقراطية في الاجراءات ، بطاقة التعريف تكفي.

    125

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