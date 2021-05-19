بريد الجزائر: بالفيديو.. 7 خطوات لتعبئة رصيد هاتفك عبر الأنترنت

لمن يستفسرون حول الموضوع

نشرت مؤسسة بريد الجزائر طريقة تمكن زبائنها من تعبئة رصيد هواتفهم النقال عبر خدمة “بريدي موب” وهذا باتباع الخطوات التالية:

1- فتح تطبيق بريدي موب من الهاتف النقال

2- الضغط على اختيار “الدفع”

3- اختيار خاصية تعبئة الهاتف النقال

4- اختيار متعامل الهاتف النقال لتعبئة الرصيد

5- الضغط على مصدر العملية لادراج رقم الهاتف والمبلغ المراد تعبئته ومواصلة العملية

6- الضغط على خاصية “الحصول على رمز التأكيد” لتلقي الرمز عبر رسالة نصية قصيرة

7- كتابة رمز التأكيد المتحصل عليه عبر رسالة نصية قصيرة، ثم اضغط على تأكيد العملية لنجاح العملية.

هكذا يتم طلب دفتر الصكوك عن بعد

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر أنه بإمكان زبائنها طلب الحصول على دفتر الصكوك البريدية عبر رابط إلكتروني خاص.

وأكدت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية أن بالإمكان طلب دفتر الصكوك بعد الولوج إلى الرابط https://eccp.poste.dz واتباع الخطوات التالية:

1- كتابة رقم الحساب البريدي الجاري

2- كتابة الرمز السري الخاص بالحساب البريدي الجاري (يمكن الحصول عليه من مكتب البريد)

3- كتابة الرمز الموجود على الصورة

هل تعرف الرقم الإثباتي في البطاقة الذهبية؟

قدمت مؤسسة بريد الجزائر معلومات لزبائنها حول الرقم الإثباتي الخاص بالبطاقة الذهبية، والذي يطلب عند القيام بالعمليات الخدماتية البريدية التالية:

1- الاشتراك في خدمات التّطبيق بريدي موب (الموقع الإلكترونيّ).

2- تسجيل التّطبيق بريدي موب (المحمول).

3- تغيير رقم هاتفكم النّقّال (الموقع الإلكترونيّ).

4-الدّفع عبر الإنترنت (الموقع الإلكترونيّ).

5- إسمكم ولقبكم، يطلبان منكم لدى الدّفع عبر الإنترنت (الموقع الإلكترونيّ).

وعند تاريخ الانقضاء، يطلب منكم لدى:

6- الاشتراك في خدمات التّطبيق بريدي موب (الموقع الإلكترونيّ).

7- تسجيل التّطبيق بريدي موب (المحمول).

8- تغيير رقم هاتفكم النّقّال (الموقع الإلكترونيّ).

9- عند الدّفع عبر الإنترنت (الموقع الإلكترونيّ).

10- على مُسْتَوى الشُّبَّاك الآلي للبُنُوك.

11- على مُسْتَوى جهاز الدّفع الإلكترونيّ “TPE”.

12- على مُسْتَوى شبّاك مَكْتَب البريد.

كما أشارت المؤسسة إلى أن المفتاح وحيد الاستعمال “OTP”: رمز خاص ووحيد تتلقّونه عبر رسالة نصية قصيرة، يطلب منكم استعماله بغرض:

1- إثبات الهويّة لدى طلب بطاقة الذّهبيّة.

2- الاشتراك في خدمات التّطبيق بريدي موب (الموقع الإلكترونيّ).

3- تسجيل التّطبيق بريدي موب (المحمول).

4- تغيير رقم هاتفكم النّقّال (الموقع الإلكترونيّ).

5- الدّفع عبر الإنترنت (الموقع الإلكترونيّ).

وأوضحت المؤسسة أن رمز البطاقة الإثباتيّ “CVV1″، يطلب لدى عمليّة الدّفع عبر الإنترنت ويأتي على ظهر البطاقة.

ورمز التّعريف الشّخصيّ “PIN”: أربعة (04) أرقام سرّيّة (تصلكم من مرسل رمز التّعريف الشّخصي “PIN Mailer”)، يطلب منكم استعمالها للتّحقّق من هويّتكم.

متى تنتهي صلاحية البطاقة الذهبية؟.. بريد الجزائر يجيب

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة الذهبية.

وأشارت المؤسسة عبر منشور على صفحتها الرسمية إلى أن استخدام البطاقة الذهبية يكون إلى غاية آخر يوم من الشهر المذكور على البطاقة.

بينما تتم عملية تجديدها بصورة تلقائية، وتستلم من المكتب البريدي الذي استلمت منه أول مرة.

وأرفقت المؤسسة منشورها برابط موقع الكتروني لمن يرغب في الحصول على المزيد من المعلومات:

https://www.poste.dz

هذه خطوات الاطلاع على الحساب البريدي من المنزل

وضعت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها خدمة الاطلاع على حسابهم البريدي من المنزل عبر اتباع الخطوات التالية:

1- التقدم إلى أقرب مؤسسة بريدية

2- طلب الرمز السري الخاص بحسابك

وخصصت المؤسسة موقعا للراغبين في معرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على الخدمة:

https://www.poste.dz/services/professional/service-compte

هكذا يتم طلب إعادة إرسال البطاقة الذهبية

عرضت مؤسسة بريد الجزائر على زبائنها خدمة طلب إعادة إرسال البطاقة الذهبية على مستوى مكتب البريد.

وأوضحت المؤسسة أن العملية تتم عبر ملئ الوثيقة CIB755 المتوفرة على الرابط التالي: https://www.poste.dz/customer/imprimes

6 طرق للإطلاع على رصيد حسابكم

كشفت مؤسسة بريد الجزائر أنه بإمكان زبائنها الإطلاع على رصيد حساب بريدهم الجاري عبر 6 طرق:

1- خدمة رصيدي للمتعامل موبيليس

2- الموزع البريدي الجاري باستخدام البطاقة الذهبية

3- الموقع الالكتروني لبريد الجزائر www.eccp.poste.dz

4- الاتصال بالرقم 1530 واتباع خطوت الموزع الصوتي

5- على مستوى المكتب البريدي

6- عبر تطبيق بريدي موب

5 خطوات لاسترجاع البطاقة الذهبية المحتجزة

حذرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها، من أن الموزع الالي يحتجز البطاقة الذهبية بعد 3 محاولات خاطئة ممتالية لادخال الرمز السري، ويجب اتباع الخطوات التالية لاسترجاعها:

1- التقدم المؤسسة البريدية أين تم احتجاز البطاقة

2- تقديم بطاقة إثبات الهوية وطلب رفع التجميد عن البطاقة “الذهبية”، ويتعين ان يتضمن هذا الطلب البيانات التالية:

3- اسم ولقب حامل البطاقة

4- رقم الحساب البريدي الجاري و / أو رقم البطاقة النقدية

5- سبب الشكوى (حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري)

بريد الجزائر يحذر من تسليم البطاقة الذهبية ورقمها السري

حذرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها من تسليم بطاقاتهم الذهبية والرقم السري لأي كان نظرا لمخاطر ذلك، كما قدمت نصائح حول طريقة حفظ هذا الرقم.

وجاء في منشور للمؤسسة على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، إن البطاقة الذّهبيّة معدّة حصريّا للاستعمال الشّخصيّ.. لا تمنحوا بطاقتكم لأيّ كان.

كما دعا بريد الجزائر زبائنه إلى حفظ رمز التعريف الشخصي الخاص ببطاقتهم الذهبية عن ظهر قلب.

وحسبها، فالرمز السري يسلم مع البطاقة الذهبية مكون من 04 ارقام لا ينسى أبدا.

بريد الجزائر: 7 خطوات لمتابعة التسليم البريدي

وضعت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها 7 خطوات لمتابعة الارسال البريدي والتسليم ومتابعة الشحنة وما يمكن القيام به في حالة صادف مشكلة في تسلم طروده البريدية.

1- يطلب مرسل عنصر مسجل أيضًا أن يتم إخطاره باستلام العنصر من قبل المستلم إما عن طريق البريد (إرسال إشعار بالاستلام) أو عن طريق برقية (b @ rkiatic).

2- البريد المسجل مع الإقرار من استلام أو المسجلين الإلكتروني مصحوب بعلم الوصول (LR / AR) هو الخدمة البريدية السماح للمرسل عنصر للحصول على دليل على الصحيح استلام وقعت من قبل المستلم أو من ينوب عنه.

3- خدمة “التتبع والتتبع” عبر موقع aptracking.poste.dz : تتيح هذه الخدمة للعميل مراقبة المعاملة المحجوزة لشحنته عن بعد من خلال موقع ويب Algerie Poste، باستخدام رقم الرمز الشريطي المخصص للشحنة (تم إدخاله في الإيصال المقدم لجميع البنود المسجلة للنظامين).

4- الشحن بالقيمة المعلنة: تقدم هذه الخدمة ، التي تشبه التوصية إلى حد كبير، ضمانات إضافية للمرسل من خلال ضمان شحنة آمنة وواثقة من البضائع الصغيرة والمراسلات القيمة بالإضافة إلى استرداد القيمة المعلنة في حالة الفقد أو التلف.

5- صريح: العناصر السريعة أو “السريعة” هي العناصر التي يطلب المرسلون التوزيع الفوري لها عن طريق البريد الخاص عند وصولهم إلى مكتب الوجهة.

6- سحب عناصر المراسلات / تصحيح العنوان: لمرسل عنصر مؤتمن على الخدمة البريدية الحق في المطالبة بإعادته ، طالما لم يتم تسليم هذا العنصر إلى المرسل إليه. يمكنه أيضًا تغيير العنوان.

يجب تقديم أي طلب لسحب المراسلات أو تغيير العنوان كتابيًا وموقعًا من قبل المرسل الذي يمكنه إثبات هويته.

7- بنود المراسلات المرسلة مقابل سداد التكاليف: يمكن للمرسل إرسال شيء ويطلب من البريد الجزائري استرداد قيمته في وقت تسليمه إلى المستلم.

هذه خطوات إعادة بعث المراسلات الجديدة

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها، ممن غيروا محل إقامتهم بصفة نهائية أو مؤقتة بأنه يمكنهم إعادة بعث المراسلات إلى عنوانهم الجديد بتسليم طلب إلى:

1- ساعي البريد

2- التقدم إلى مكتب البريد

3- إرسال طلب عبر البريد

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن الزبون الراغب في مزيد من المعلومات عليه الدخول إلى موقعها الرسمي:

ttps://www.poste.dz/customer

6 خطوات لإدخال أو تغيير رقم الهاتف

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها عن إمكانية إدخال أو تغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية عبر الولوج إلى موقعها واختيار الخدمة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن الزبون الراغب في تغيير رقم الهاتف عليه القيام بهذه الخطوات التالية:

1- إيداع البطاقة بالشباك البنكي الآلي وإدخال الرمز السري.

2- الضغط على الزر الخاص بـ “خدمة الهاتف النقال”.

3- انتقاء الخدمة “تغيير رقم الهاتف النقال”.

4- إدخال رقم الهاتف النقال (لتغيير الرقم أو لإدخال الرقم لأول مرة).

5- التأكيد على تفاصيل العملية (أي رقم البطاقة ورقم الهاتف النقال).

6- الضغط على زر التأكيد من أجل التصديق على العملية.

هذه طريقة الاستفادة من خدمة “بريدي باي”

قدمت مؤسسة بريد الجزائر عرضا لفائدة التجار والمتعاملين الإقتصاديين يمكنهم من الإستفادة من خدمة بريدي باي.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها أنه بإمكان التجار والمتعاملين الاقتصاديين الإستفادة من خدمة “بريدي باي” عبر التقدم إلى المديرية الولائية لبريد الجزائر، وتقديم ملف الانضمام المتكون من:

1- نسخة من السجل التجاري

2- نسخة من بطاقة التعريف الضريبية

3- نسخة من بطاقة التعريف لصاحب المحل أو الوكيل

4- صك بريدي مشطب

للإشارة خدمة “بريدي باي” تسمح للزبائن بالدفع الإلكتروني عند اقتناء المشتريات لدى التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسجلين بها، وهذا عن طريق رمز الإستجابة السريعة.

رقم قياسي لتعبئة الهاتف إلكترونيا في فيفري

سجلت مؤسسة بريد الجزائر، خلال شهر فيفري، ارتفاعا ملحوظا في عملية تعبئة رصيد الهاتف النقال عبر تطبيق بريدي موب.

وكشفت المؤسسة في منحنى بياني نشرته على صفحتها الرسمية عن الأرقام المسجلة لهذ العملية والتي ارتفعت بنسبة تجاوزت 780%.

وبلغة الأرقام سجل بريد الجزائر مع انطلاق هذه الخدمة في ديسمبر الماضي 12960 عملية تعبئة للهاتف النقال عبر التطبيق لتصل في شهر فيفري إلى 135309.

10 خطوات لسحب النقود بدون استعمال البطاقة الذهبية

طرحت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها الحائزين على البطاقة الذهبية، خدمة سحب أموالهم دون الحاجة لاستعمالها من أي موزع آلي يختارونه عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في بيان للمؤسسة أن الخدمة تتيح لهم امكانية اختيار أي شخص أخر لكي يستفيد من هذه العملية وذلك بتسليمه الرقم السري الخاص بها وفق إتباع الخطوات التالية :

1- الدخول في الحساب بريدي موب

2- اختيار خدمة السحب بدون بطاقة.

3- الضغط على العلامة +.

4- اختيار المصدر.

5- تحديد المبلغ.

6- تحديد مدة صلاحية عملية السحب.

7- الضغط على إنشاء.

8- تظهر كل التفاصيل و الضغط على تم.

9- تظهر لك رسالة بنجاح العملية.

10- ستصلك رسالة نصية قصيرة مباشرة الى الهاتف النقال تحتوي على الرقم السري الخاص بالعملية

المراحل على مستوى الموزع الالي:

1- اختيار خدمة السحب بدون بطاقة.

2- ادخال الرقم المتعلق بالسحب الذي تلقاه بتطبيق بريدي موب.

3- كتابة الرمز السري المتحصل عليه بالرسالة النصية.

4- سحب المبلغ الذي حدد سابقا

6 خطوات لربط الحساب البريدي بالهاتف النقال

أكدت مؤسسة بريد الجزائر أنه بإمكان زبائنها الإستفادة من خدمة تلقي الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة عقب كل عملية بريدية في حسابهم الجاري.

وأوضحت المؤسسة أن تفعيل الخدمة يسمح بتلقي رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف النقال مباشرة عند سحب أو تحويل الأموال من وإلى الحساب البريدي الجاري.

وتفعيل هذه الخدمة يستلزم القيام بـ 6 خطوات:

1- ادخال رقم الحساب البريدي.

2- ادخال الرمز السري.

3- ادخال نص الصورة ثم على تنشيط.

4- اختيار خدمة الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة.

5- كتابة رقم الهاتف النقال وستحصل مباشرة على رمز سري مكون من 6 أرقام.

6- كتابة الرمز والضغط على خاصية التأكيد.

هكذا يمكن تفعيل أو تجميد البطاقة الذهبية

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر أنه بإمكان زبائنها تفعيل أو تجميد البطاقة الذهبية عبر تطبيق بريدي موب.

وفي منشور على صفحتها الرسمية أكدت المؤسسة أنه بالإمكان تفعيل أو تجميد البطاقة الذهبية في الحالات الطارئة عبر التطبيق الهاتفي بريدي موب.

وأشارت إلى امكانية الحصول على معلومات أكثر عبر موقعها الإلكتروني.

5 خطوات لتحويل الأموال من حساب إلى آخر

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر طريقة تحويل الأموال من حساب بريدي إلى آخر عن طريق استعمال تطبيق بريدي موب.

وفي فيديو توضيحي نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” بينت فيه الخطوات الواجب اتباعها لتحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر بطريقة ناجحة:

1- ادخال الإسم والرقم السري لبريدي موب.

2- الضغط على خيار “التحويلات”.

3- اختر خاصية التحويل نحو حساب آخر.

4- اختر المصدر، رقم الحساب RIP للمؤتمن والمبلغ المراد تحويله.

5- ادخال الرقم السري لبريدي موب.

هذه هي التواريخ الجديدة لصب معاشات المتقاعدين

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، الإثنين، عن تواريخ جديدة لصب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق.

وأفاد منشور للمؤسسة، جاء عبر حسابها الرسمي، أنه قد تم تحديد رزنامة صب معاشات المتقاعدين و ذوي الحقوق وتوزيعها على عدة أيام بالإعتماد على رقم الحساب البريدي (أقصى اليمين دون احتساب المفتاح).

الدفع عن طريق رمز الإستجابة السريعة بات ممكنا

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، الخميس، عن خاصية جديدة تتيح لزبائنها دفع مستحقات مشترياتهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها “يمكنكم ولأول مرة في الجزائر دفع مستحقات مشترياتكم مهما كانت طبيعتها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة ?? ????”.

وأكدت أن العملية تتم “بطريقة سهلة وآمنة باستخدام خدمة الدفع الاكتروني المتوفرة عبر التطبيق الهاتفي بريدي موب”.

وطلبت المؤسسة من زبائنها الولوج إلى الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات.

بريد الجزائر: 6 خطوات لتغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن خدمة تغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية باستخدام الموزع الآلي وذلك بإتباع الخطوات التالية:

1- إيداع البطاقة بالشباك البنكي الآلي وإدخال الرمز السري.

2- الضغط على الزر الخاص بـ “خدمة الهاتف النقال”.

3- اختيار الخدمة “تغيير رقم الهاتف النقال”.

4- إدخال رقم الهاتف النقال (لتغيير الرقم أو لإدخال الرقم لأول مرة)

5- التأكيد على تفاصيل العملية (أي رقم البطاقة ورقم الهاتف النقال)

6- الضغط على زر التأكيد من أجل التصديق على العملية.

بريد الجزائر يعلن عن 8 خدمات لتطبيق بريدي موب

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن الخدمات التي يمكن الاستفادة منها باستخدام تطبيق بريدي موب.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أنه بإمكان الزبون تحميل التطبيق من بلاي ستور، والاستفادة من خدماته المتعددة المرتبطة بالبطاقة الذهبية والحساب البريدي الجاري.

1- السحب بدون بطاقة Cardless.

2- شحن رصيد الهاتف النقال.

3- بريد باي.

4- الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة.

5- تحويل الاموال من حساب بريدي الى حساب بريدي آخر.

6- تغيير العنوان المخصص لإرسال الفواتير.

7- تجديد البطاقة الذهبية.

8- تحديد مواقع تواجد الموزعات الالية.

وأشارت المؤسسة إلى أن التطبيق الوحيد المتوفر على بلاي ستور هو تطبيق بريدي موب وأن كل التطبيقات الأخرى لا تعود ملكيتها إلى مؤسسة بريد الجزائر.

بريد الجزائر يصدر توضيحا حول استعمال الرمز السري للحسابات

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر أن الرمز السري المتعلق بالحسابات البريدية والذي يستلمه الزبون من مكاتبها يصبح فعالا بعد 24 ساعة.

وحسب بيان توضيحي نشرته المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك فإن “الرمز السري المتعلق بحسابكم البريدي الجاري يصبح فعالا بعد 24 ساعة من استلامه من المكتب البريدي”.

وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على الرصيد عبر الولوج إلى الرابط التالي https://eccp.poste.dz

نصائح في حال احتجاز بطاقتك الذهبية

وفي وقت سابق قدمت المؤسسة نصائح للزبائن في حالة احتجاز شبابيك الدفع الآلي للبطاقة الذهبية.

ونشرت على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك خطوات استعادة البطاقة الذهبية.

وأشارت إلى أن الزبون ملزم بالتقدم الى المؤسسة البريدية، التي احتجزت فيها البطاقة حاملا بطاقة إثبات الهوية وطلب رفع التجميد عن البطاقة الذهبية.

وأوضحت المؤسسة أنه يتعين أن يتضمن الطلب، إسم ولقب حامل البطاقة، رقم الحساب البريدي الجاري ورقم البطاقة النقدية، سبب الشكوى المتمثل في حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري.