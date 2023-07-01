بريد الجزائر تحذر من صفحات مزيفة قد تستغل بيانات الزبائن

حذرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها من بعض الصفحات المزيفة التي تحمل شعار المؤسسة والتي يمكن أن تنشر أخبار كاذبة أو تستغل البيانات الشخصية لأغراض مشبوهة.

وقالت مؤسسة بريد الجزائر في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، إن صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنستغرام، تويتر، لينكدإن هي الصفحات الموثوقة والحاصلة على الشارة الزرقاء، و حذرت من بعض الصفحات المزيفة والحاملة لاسم و شعار مؤسسة بريد الجزائر والتي يمكن أن تنشر أخبار كاذبة أو تستغل البيانات الشخصية لأغراض مشبوهة.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية قبل التأكد من مصداقية الصفحة.