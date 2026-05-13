بريد الجزائر.. تحذير هام بشأن المكالمات المشبوهة

حذّرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها من الوقوع ضحية للمكالمات الهاتفية المشبوهة التي تستهدف الحصول على معلوماتهم الشخصية والمالية بطرق احتيالية.

وأفادت المؤسسة، الأربعاء، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسوك أن بريد الجزائر لا يطلب إطلاقًا معلومات الزبائن الشخصية أو المالية عبر الهاتف، مثل: رقم البطاقة النقدية، الرقم السري (PIN) أو رمز التحقق OTP.

ونبهت المؤسسة زبائنها أنه في حالة تلقي مكالمة من شخص يدّعي أنه موظف ويطلب هذه المعلومات يجب على الزبون عدم مشاركة أي معلومة وقطع المكالمة فورا مع التواصل مع الجهات الرسمية لبريد الجزائر من أجل التبليغ.

