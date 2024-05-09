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اقتصاد

بريد الجزائر..  تدعيم شبكة الموزعات الآلية بـ 1000 جهاز جديد

الشروق أونلاين
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بريد الجزائر..  تدعيم شبكة الموزعات الآلية بـ 1000 جهاز جديد

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن شبكة الموزعات الآلية لبريد الجزائر، ستتدعم بـ 1000 موزع جديد.

وأوضح الوزير، الخميس، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن “المناقصة الخاصة بتوفير اكثر من 1000 موزع  مالي لبريد الجزائر جارية”، مبرزا أن شبكة الموزعات الالية “ارتفعت بنسبة 42 بالمائة في السنتين الأخيرتين في الوقت الذي كانت لا تتعدى , 1400 جهاز في سنة 2020”.

كما أبرز الوزير أن قطاعه “يولي اهتماما خاصا لتشجيع أليات الدفع الالكتروني لتفادي تنقل المواطنين إلى مكاتب البريد, والحد من تداول النقود الورقية, من خلال الاعتماد على آليات الدفع عبر الانترنت وعبر تطبيق بريدي موب”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن 13 مليون مواطن يملك بطاقة بريدية تمكنه من دفع الفواتير الخاصة به والقيام بمختلف الخدمات التجارية والإدارية، مشيرا بالمناسبة، أن الدخول الجامعي لسنة 2023-2024 شهد استعمال أكثر من مليون و 700 ألف طالب للبطاقة البريدية.

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