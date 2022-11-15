بريد الجزائر: تسليم الصكوك البريدية وبطاقة “الذهبية” في المنازل لهذه الفئة!

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، الثلاثاء، عن توفير خدمة التسليم الشخصي في المنازل لدفتر الصكوك البريدية وبطاقة الدفع الإلكتروني “الذهبية”، لفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مرتين في الأسبوع على الأقل.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على فايسبوك “سعيًا منها لتجسيد المنهج الوطني لحماية كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بادرت مؤسسة بريد الجزائر بجملة من الإجراءات التي تهدف بصفة أساسية إلى تحسين إمكانية الوصول والتكفل الشخصي بهذه الفئة من خلال توفير خدمة التسليم الشخصي في المنازل لدفتر الصكوك البريدية وبطاقة الدفع الإلكتروني “الذهبية”، وذلك مرتين في الأسبوع على الأقل”.