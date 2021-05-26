على مستوى مكاتب البريد

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن الشروع قريبا، في تسويق مليون مصباح اقتصادي من نوع” LED“.

وجاء في بيان للمؤسسة “في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في شقه المتعلق بترشيد الاستهلاك الطاقوي، ستتكفل مؤسسة بريد الجزائر، بعملية تسويق مليون (1.000.000) مصباح اقتصادي من نوع” LED”، عبر شبكتها البريدية المتواجدة في كل مناطق التراب الوطني”.

ويأتي هذا بعد عقد شراكة وتعاون جرى توقيعه اليوم بين كل من مؤسسة بريد الجزائر، ممثلة بمديرتها العامة بالنيابة، السيدة باية هنوفي، والوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، ممثلة برئسيها المدير العام، كمال دالي.

وأكد البيان أن هذه الاتفاقية، تندرج في إطار تعزيز سبل التعاون بين القطاعات الحكومية، جرت بإشراف كل من الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.